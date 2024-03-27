Повреждения очень серьезные: энергетики предупредили о проблемах со светом летом

По словам гендиректора компании Yasno Сергея Коваленко, атака нанесла серьезный ущерб не только объектам генерации, но и сетевым узлам "Укрэнерго" и трансформаторам. Компания ДТЭК потеряла половину своих генерирующих мощностей из-за ударов, а многие типы генерирующих мощностей были повреждены.

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После массированной атаки российских оккупационных сил на объекты энергетики 22 марта, Украина столкнулась с серьезными угрозами дефицита электроэнергии на лето 2024 года. Об этом рассказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире национального телемарафона.

По его словам, атака нанесла серьезный ущерб не только объектам генерации, но и сетевым узлам "Укрэнерго" и трансформаторам. Компания ДТЭК потеряла половину своих генерирующих мощностей из-за ударов, а многие типы генерирующих мощностей были повреждены.

"Поражены несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ, объект гидрогенерации. Также россияне много раз попали в сетевые узлы "Укрэнерго", трансформаторы и тому подобное. Эта атака одновременно разрушает возможность наших систем передавать электроэнергию и уменьшает возможности ее генерации", — подчеркнул Коваленко.

Ситуация со светом в регионах

Как сообщили в компании ДТЭК, сложная ситуация возникла в Харьковской области, где восстановление энергоснабжения планируется только на выходных. Отключения также имеют место в Одесской области, а в Кривом Роге власти призвали сократить потребление электроэнергии.

Восстановление займет месяцы

В ДТЭК отметили, что повреждения в результате российского обстрела очень серьезные и на их ликвидации уйдет немало времени.

"Энергетики всей Украины работают над восстановлением, которое может занять месяцы и даже больше", — добавили в компании

Когда восстановят свет в Харькове

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение в Харькове. Критическая инфраструктура города уже подключена к электричеству, хотя существуют определенные ограничения. В домах горожан вновь появился свет. Возможно, на предстоящих выходных удастся сократить расписание отключений, которые в настоящее время активны в Харькове. Это может произойти благодаря прогнозируемому увеличению температуры в субботу и воскресенье, что приведет к снижению потребления энергии.

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"В полном объеме": в "Укрэнерго" рассказали, когда все харьковчане снова будут со светом

Однако полное восстановление энергоснабжения города может занять от одной до двух недель, если не произойдет новых масштабных атак, добавил глава правления компании Вадим Кудрицкий.

Напомним, 25 марта сообщалось, что после российской атаки восстановление ТЭЦ-5 в Харькове продлится минимум год Восстановление теплоэлектроцентрали предусматривает изготовление эксклюзивного оборудования энергоблоков. Сейчас питание Харькова происходит из других регионов.

Напомним, 22 марта россияне совершили массированную атаку на объекты критической инфраструктуры Харьковщины. Наибольшие разрушения тогда понесла Харьковская ТЭЦ-5.