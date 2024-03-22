Массированный обстрел ВС РФ: последствия атаки по всем регионам и количество погибших (фото, видео)

Взрывы прогремели в Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Одесской, Сумской, Винницкой и Полтавской областях. В результате атаки повреждены ДнепроГЭС и была обесточена одна из линий электропередач, питающая ЗАЭС.

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В ночь на 22 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет различных типов. Взрывы прогремели в ряде регионов Украины, есть попадания и пострадавшие. Фокус собрал актуальную информацию о последствиях вражеского обстрела.

Ситуация в Запорожье и области

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что российские военные нанесли по Запорожью и Запорожскому району 12 ракетных ударов. Он рассказал, что в результате атаки были ранены десять человек, еще трое пропали без вести.

По его словам, было разрушено семь частных домов, десятки повреждены из-за двух ракетных ударов по частному сектору. Также попадание произошло вблизи многоэтажки, поэтому повреждения получили два подъезда и десятки квартир. Кроме этого, остановлено движение транспорта по плотине ДнепроГЭС. Однако перебоев с электроснабжением нет.

Позже он сообщил, что в Запорожье увеличилось количество погибших до трех человек от российского обстрела, тогда как пострадали еще 15 жителей.

Ракетный удар по ДнепроГЭС

Враг нанес удар по крупнейшей украинской ГЭС — ДнепроГЭС, которая расположена в Запорожье. После удара на месте возник пожар.

Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота отметил, что по ДнепроГЭС произошло два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2. По его словам. ГЭС-2 получила серьезные повреждения. Неизвестно, сможет ли она работать в ограниченном режиме, или вообще не будет работать определенный период.

Руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов заявил, что враг попал восемью ракетами по Днепровской ГЭС. Он отметил, что объект выведен из строя, однако опасности для граждан нет.

"Только в саму ГЭС попали 8 раз, то есть 8 ракет попали в чрезвычайно важный объект, который содержит не только энергетическую составляющую, но и выполняет другие функции", — сказал Белоусов.

По информации Запорожской ОГА, движение автотранспорта полностью ограничено через плотину ДнепроГЭС. Зато движение осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина — ул. Сечи — ул. Таганская), Новые мосты и Хортицкий район.

По информации Госэкоинспекции, из-за попадания в ДнепроГЭС произошло засорение почв и утечка нефтепродуктов в водный объект Днепра.

Ситуация на ЗАЭС

По словам министра энергетики Германа Галущенко, из-за атаки врага была обесточена одна из линий электропередач, которая питает ЗАЭС. В "Энергоатоме" сообщили, что речь идет о внешней воздушной линии ВЛ-750кВ "Днепровская", которая соединяет оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Позже украинские энергетики возобновили работу внешней воздушной линии ВЛ-750кВ "Днепровская".

Ситуация в Харькове и области

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в регионе в течение 4:52 — 5:30. В результате атаки Харьков временно остался без света. В частности, без электроэнергии остались около 700 тысяч потребителей.

По его словам, из-за обстрелов пострадал 43-летний работник одного из объектов энергоинфраструктуры, он находится в удовлетворительном состоянии.

Зато депутат облсовета Александр Скорик отметил, что враг нацелил свои удары на энергоинфраструктуру Харькова и области.

"Было более 15 прилетов. Мы насчитали 17 прилетов ракет С-300. Мы их уже по звуку слышим", — сказал Александр Скорик.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что по всему городу отсутствует свет, однако частично удалось восстановить водоснабжение. В свою очередь объекты "Харьковских теплосетей" работают на генераторах, в результате 40 тысяч абонентов смогут присоединиться к теплоснабжению.

Ситуация в Хмельницкой области

В Хмельницкой ОГА сообщили, что россияне нанесли удары по региону, в результате были повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

В результате атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

"Из положительного: из-под завалов спасли 21-летнюю девушку, которая полтора часа была на связи по телефону. Она госпитализирована, оказывается необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Также в области было обесточено более 201 тысячи абонентов. Значительная часть из них перезаживлена, однако более 20 тысяч абонентов в 15 населенных пунктов остались без света.

Ситуация в Одесской области

По информации председателя Одесской ОГА Олега Кипера, в регионе около 300 тысяч абонентам будут выключать свет по графикам. Он отметил, что сейчас отключены 260 тысяч абонентов. Тогда как объекты критической инфраструктуры — котельные, водонасосные станции, больницы и роддома обеспечены генераторами.

Ситуация во Львовской области

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий рассказал, что вражеский БПЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине, после чего начался пожар. Информации о пострадавших не поступало.

Ситуация в Ивано-Франковской области

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук отметила, что Прикарпатье было атаковано дронами и ракетами, есть попадание в объект критической инфраструктуры.

По сообщению ГСЧС, на объекте критической инфраструктуры, который подвергся атаке, возник пожар. Однако спасатели его потушили. Из-за атаки были травмированы два человека.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Ситуация в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки были повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах.

"От взрывной волны побиты окна в домах. Есть перебои со светом и водоснабжением. Будут введены графики отключений", — заявил он.

Также он отметил, что украинская ПВО над областью уничтожила 7 БПЛА и 14 ракет РФ.

Фото: Сергей Лысак / Telegram Фото: Сергей Лысак / Telegram Фото: Сергей Лысак / Telegram Фото: Сергей Лысак / Telegram

Ситуация в Сумской области

Начальник Сумской городской военной администрации рассказал, что из-за атаки ВС РФ введены графики отключений в Сумах. Также зафиксированы отключения электроэнергии в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.

По его словам, ситуация по электроэнергии и теплоснабжению сложная.

"Ограничиваем потребление электроэнергии. Около 10 000 сумских абонентов остаются без электроснабжения", — пояснил он.

Также временно обесточены котельные в Роменском микрорайоне, в результате без тепла остались 29 домов.

Ситуация в Винницкой области

Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов отметил, что в области есть попадания в объект критической инфраструктуры. В Винницком городском совете местных жителей призвали к экономному потреблению электроэнергии.

Ситуация в Полтавской области

Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин отметил, что в регионе обошлось без жертв и пострадавших. Однако обломками были повреждены кровли трех домов в Миргородском районе.

"Враг осуществил самую масштабную за последнее время атаку на украинскую энергетику. На Полтавщине применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений на все 10 очередей", — объяснил он и добавил, что ситуация на контроле.

По его словам, в регионе было обесточено более 104 тысяч бытовых потребителей и 6700 юридических. Позже электроснабжение восстановили для бытовых потребителей, а без света до сих пор остаются 33 юридических потребителя.

Напомним, в Силах обороны юга рассказали, что во время ночной атаки беспилотники ВС РФ постоянно меняли свое движение, чтобы истощить ресурсы ВСУ. В частности, маневры дронов были сложными.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украине не грозит блэкаут из-за атаки врага. Энергетикам пришлось ограничить поставки электроэнергии некоторым потребителям, однако специалисты работают над ее восстановлением.