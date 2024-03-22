В Харькове 700 тыс. жителей в режиме блэкаута, есть перебои с водой, — депутат (видео)

Депутат Харьковского облсовета Александр Скорик сообщил, что было зафиксировано 17 прилетов ракет из ЗРК С-300. Мэр Харькова заявил, что света нет по всему городу.

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В Харькове 700 тысяч жителей все еще нет света, а в городе есть перебои с водоснабжением. Депутат Харьковского облсовета Александр Скорик сообщил подробности в эфире телеканала "Київ 24".

По его словам, было зафиксировано 17 прилетов ракет из ЗРК С-300. Все они были нацелены на энергоструктуру города. Он отметил, что не работают метрополитен, светофоры, электротранспорт.

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"Город находится в режиме блэкаута", — сообщил он.

Мэр Игорь Терехов рассказал в эфире телемарафона о том, что по всему городу отсутствует свет. Частично удалось восстановить водоснабжение. По его словам, объекты "Харьковских теплосетей" работают на генераторах — это поможет подключить к теплоснабжению 40 тыс. абонентов.

"Мы работаем над тем, что наращивать темы водоснабжения для того, чтобы люди имели возможность набирать воду", — заявил Терехов.

Обстрел Харькова 22 марта

В Воздушных силах в 04:33 сообщили, что для области есть угроза применения баллистического вооружения, которое могут россияне запускать из Белгородской области. Также через регион пролетали крылатые ракеты, которые в основном были направлены на центральную и западную части страны.

Терехов рассказал, что зафиксировали около 15 взрывов в Харькове. Он отметил, что город находится под обстрелом войск РФ и людям следует быть осторожнее. Еще через полчаса российские оккупанты продолжали атаковать Харьков различным вооружением. От действий противника начали наблюдаться также определенные проблемы с водоснабжением. Помповые подстанции были обесточены.

Напомним, 22 марта в МВД назвали последствия массированного обстрела Запорожья. Десять человек ранены. Поисково-спасательные работы в частном секторе областного центра Запорожской области продолжаются. Три человека пропали без вести.