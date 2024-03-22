Продолжают искать людей: в МВД показали последствия массированного обстрела Запорожья (видео)

Поисково-спасательные работы в частном секторе областного центра Запорожской области продолжаются. Три человека пропали без вести.

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В результате российских обстрелов десять человек получили ранения в Запорожье. Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Telegram.

Еще трое считаются без вести пропавшими. Продолжаются работы по ликвидации последствий российских ракетных ударов.

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Правоохранители показали поисково-спасательные работы в частном секторе областного центра. На месте работают спасатели, кинологи Нацполиции, волонтеры отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины. Психологи ГСЧС оказывают гражданам помощь.

Обстрел Запорожья и области 22 марта

Иван Федоров, председатель Запорожская ОГА, 22 марта сообщил в Telegram о том, что утром враг совершил по Запорожью и Запорожскому району 12 ракетных ударов. В результате атаки было разрушено семь домов, 35 повреждено. Также есть раненые граждане.

Также четыре авиаудара пришлись по населенным пунктам Малая Токмачка, Левадное, Роботино. Тогда как 40 дронов атаковали Гуляйполе, Роботино Левадное, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку. Кроме этого, по территории Орехова, Гуляйполя, Вербового, Дорожнянки, Роботино, Малиновки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Левадного, Степногорска осуществлен 271 артудар.

В 9:34 он сообщил о том, что по меньшей мере два человека пропали без вести. Четыре дома полностью разрушены, более 40 — повреждены. Две российские ракеты фактически снесли целую улицу.

Напомним, 22 марта в ряде регионов Украины возникли перебои с интернетом после массированных ударов войск РФ. Во многих городах государства фиксируют низкий уровень соединения и связи. Происходит экстренное отключение электроэнергии после сегодняшних ракетных атак со стороны России.