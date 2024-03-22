Россияне атаковали энергообъекты на западе Украины: есть жертвы, под завалами ищут людей (видео)

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Хмельницком в результате обстрела несовместимые с жизнью травмы получили двое мирных жителей. Под завалами продолжают искать людей.

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В пятницу, 22 марта, Вооруженные силы Российской Федерации в очередной раз атаковали территорию Украины. В частности, враг ударил по объектам критической инфраструктуры в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Фокус собрал все пока известные детали об атаке россиян по этим регионам.

Хмельницкая область

В 06:51 в Хмельницкой областной военной администрации сообщили, что российские оккупанты нанесли удар по региону.

Впоследствии в ОГА заявили, что в результате российской атаки по Хмельницкой области повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. На месте работают соответствующие службы. Под завалами ищут людей.

В результате обстрела Хмельницкой области два человека погибли

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в Хмельницком в результате обстрела погибли два человека, еще по меньшей мере восемь — ранены. Кроме того, он обнародовал видео, на котором спасатели достали из-под завалов 21-летнюю девушку. Позже журналистам издания "Суспільне" сообщили в ОВА, девушка полтора часа была на связи по телефону, она госпитализирована, оказывается необходимая помощь.

По словам корреспондента "Суспільне Хмельницький", еще одного человека спасли из-под завалов. Травмированных передали врачам скорой медицинской помощи.

В Шепетовской громаде повреждены объекты критической инфраструктуры

Кроме того, в результате российской атаки в Шепетовской громаде Хмельницкой области повреждены объекты критической инфраструктуры, об этом сообщил городской голова Виталий Бузиль.

"Ремонтные бригады работают над восстановлением электро и водоснабжения. Жертв нет. Школы и садики переведены на дистанционный режим. Поэтому сохраняем спокойствие, и не игнорируем воздушных тревог", — отметил Виталий Бузиль.

Ивано-Франковская область

Руководительница Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук заявила, что взрывы также прозвучали на Прикарпатье. Российские оккупанты атаковали область с помощью беспилотников и ракет. Есть попадания по объекту критической инфраструктуры.

"По предварительной информации, пострадал один человек. Есть повреждения. Сейчас перебоев с электроснабжением в области не зафиксировано", — отметила глава ОГА.

Отметим, что о тревоге в Ивано-Франковской области Онищук сообщила в 02:32, а об отбое — в 07:00.

Винницкая область

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов рассказал, что военные Российской Федерации применили гибридную тактику ударов по мирным городам — беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Также в регионе есть попадания в объект критической инфраструктуры.

"Враг применил гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет. Есть попадание в объект критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Отметим, что о тревоге в Винницкой области Борзов сообщил в 00:23, а об отбое — в 06:56.

Напомним, 22 марта сообщалось, что в ряде городов произошло попадание в объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, рассказал министр энергетики Герман Галущенко. Из-за массированных ракетных ударов в некоторых регионах введены аварийные отключения света.