88 ракет, жертвы и блэкаут в регионах: последствия массированного обстрела Украины (фото, видео)

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 55 БПЛА, 35 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и две управляемые авиаракеты Х-59. Несмотря на это, зафиксированы попадания и есть жертвы среди мирного населения. Из-за прилетов в некоторых регионах введены аварийные и экстренные отключения света.

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Ночью Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины. Враг запустил более 60 дронов типа Shahed и почти 90 ракет различного базирования. Фокус собрал все, что известно о последствиях сегодняшних массированных обстрелов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью враг бил по электростанциям, линии поставки энергии, плотине ГЭС, жилым домам.

"Россия воюет против обычной жизни людей. Мои соболезнования семьям и близким погибших от этого террора", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, необходимые службы уже работают во всех городах, пострадавших от атаки врага. Также продолжается восстановление поставок электричества.

"Харьков и область, Запорожье, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесская область, Хмельницкий и область, Винницкая область, Франковщина — везде, где это нужно, с ночи продолжаются восстановительные работы", — подчеркнул он.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук отметил, что россияне нанесли комбинированный ракетный-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. В общем враг применил 151 средство воздушного нападения, а именно:

63 ударных БПЛА типа Shahed-136/131;

12 баллистических ракет "Искандер-М";

40 крылатых ракет Х-101/Х-555;

5 крылатых ракет Х-22;

7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400.

Украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить 55 дронов, 35 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и две управляемые авиаракеты Х-59.

Взрывы в Харьковской области

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что враг совершил массированный ракетный обстрел объектов энергетической инфраструктуры в регионе в течение 4:52 — 5:30. В частности, произошло более 15 ударов.

"Более 15 ракет С-300/Х-22. Харьков временно без света. Все профильные службы работают, проводится ремонт, ситуация под контролем. Открыты все пункты Несокрушимости, при необходимости можно обращаться к ним", — сказал Олег Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что из-за обесточивания насосных подстанций в городе наблюдались проблемы с водоснабжением. Кроме этого, на маршруты не вышел электротранспорт, однако перевозки будут осуществлять автобусы по схеме блэкаута.

"В связи с тем, что враг сегодня нанес удары по энергоструктуре Харькова и вывел ее из строя, в городе не работают светофоры", — сообщил он.

Взрывы в Запорожской области

По словам председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова, утром враг совершил по Запорожью и Запорожскому району 12 ракетных ударов. В результате разрушено семь домов, 35 повреждены. Также есть раненые граждане.

Последствия обстрела по Запорожью Фото: Иван Федоров

Также четыре авиаудара пришлись по Малой Токмачке, Работино, Левадному. Тогда как 40 дронов атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку и Малиновку.

Кроме этого, по территории Орехова, Гуляйполя, Вербового, Дорожнянки, Работино, Малиновки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Левадного, Степногорска осуществлен 271 артудар.

Последствия атаки в Запорожской области Фото: Иван Федоров

В "Энергоатоме" отметили, что во время масштабной атаки отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", которая соединяет оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Однако АЭС соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная".

Министр внутренних дел Клименко отметил, что в Запорожье шестеро травмированных, еще три человека считаются без вести пропавшими на местах ударов.

Федоров добавил, что пропали без вести два человека, также четыре дома полностью разрушены, более 40 — повреждены.

Последствия обстрела Фото: Иван Федоров Последствия обстрела Фото: Иван Федоров

Кроме этого, в Укргидроэнерго рассказали, что под атакой врага оказалась Днепровская гидроэлектростанция.

"К сожалению, попадания есть и по крупнейшей ГЭС Украины — ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине", — говорится в сообщении.

На станции возник пожар, однако угрозы прорыва нет, ситуация контролируемая.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, ракета РФ попала в троллейбус, который двигался через дамбу. В транспорте находились люди, которые ехали с или на работу. Стоит отметить, что Запорожская ОГА не подтверждала попадание ракеты в троллейбус и не верифицировала фотографию, обнародованную Андрющенко.

Последствия обстрела Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Взрывы в Сумской области

По информации Сумской ОГА, ночью и утром оккупанты совершили шесть обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В частности, зафиксировано 72 взрыва.

"Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская Великописаревская, Дружбовская громады", — говорится в сообщении.

Кроме этого, из-за ракетной атаки временно введены графики аварийных отключений в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.

Взрывы в Полтавской области

Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин сообщил, что в регионе обошлось без жертв и пострадавших. Однако обломки повредили кровли трех частных домов в Миргородском районе, зато огневые группы отработали по воздушным целям в Кременчугском районе.

"Враг совершил самую масштабную за последнее время атаку на украинскую энергетику. На Полтавщине применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений на все 10 очередей", — сказал Пронин.

В частности, в области обесточены более 104 тысяч бытовых потребителей и 6700 юридических. Он отметил, что фактически, это превентивные отключения для сбалансирования работы энергосистемы.

Взрывы в Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что с самого утра в регионе раздавались взрывы из-за массированной атаки противника. Зафиксированы повреждения энергетических объектов в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах.

"От взрывной волны побиты окна в домах. Есть перебои со светом и водоснабжением. Будут введены графики отключений", — сказал Лысак.

Фото: Сергей Лысак / Telegram Фото: Сергей Лысак / Telegram Фото: Сергей Лысак / Telegram Фото: Сергей Лысак / Telegram

Руководитель Совета обороны Кривого Рока Александр Вилкул сообщил, что враг атаковал город с помощью ракет и дронов, в результате произошли попадания в объекты критической инфраструктуры.

"В городе введены графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переведены на генераторы", — сказал он.

По его словам, обошлось без потерь и пострадавших.

Взрывы в Одесской области

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер отметил, что из-за российской атаки повреждения получили энергообъекты Одесской области.

"Из-за этого, по распоряжению НЭК Укрэнерго, в Одессе частично происходят стабилизационные отключения. Сейчас обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения", — сказал Олег Кипер.

В Одесской областной прокуратуре сообщили, что энергетическая инфраструктура региона была атакована с помощью БПЛА.

"Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Взрывы в Винницкой области

Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов рассказал, что российские военные применили гибридную тактику ударов по мирным городам — БПЛА и крылатые ракеты. Также в регионе есть попадания в объект критической инфраструктуры.

"Враг применил гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет. Есть попадание в объект критической инфраструктуры", — сказал Сергей Борзов.

Взрывы в Ивано-Франковской области

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук заявила, что взрывы также прозвучали на Прикарпатье. Оккупанты атаковали область с помощью БПЛА и ракет. Есть попадания по объекту критической инфраструктуры.

"По предварительной информации, пострадал один человек. Есть повреждения. Сейчас перебоев с электроснабжением в области не зафиксировано", — сказала она.

Взрывы в Хмельницкой области

В Хмельницкой ОГА сообщили, что в результате вражеской атаки в регионе были повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

"К сожалению, имеем раненых и 1 погибшую. Под завалами ищем людей", — говорится в сообщении.

По словам главы МВД Игоря Клименко, в Хмельницком известно о двух погибших и по меньшей мере 8 раненых.

Взрывы во Львовской области

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий рассказал, что БПЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине, в результате чего возник пожар. Также он отметил, что в Золочевском районе возник пожар в лесном массиве, предварительно после падения обломков дрона, который сбила украинская ПВО.

Взрывы в Николаевской области

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким написал, что в регионе было уничтожено четыре дрона типа Shahed 131/136.

"Сегодня утром, 22 марта, в 05:10 в Николаевском районе в результате вражеской атаки повреждения получил объект энергетической инфраструктуры", — сказал Виталий Ким.

Он уточнил, что никто из людей не пострадал.

Напомним, 22 марта российские военные атаковали мирные города Украины, в частности попадания зафиксированы в ряде объектов энергетической инфраструктуры. Некоторые населенные пункты остались без света.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что враг начал распространять фейковую информацию о якобы уничтожении Днепропетровской ГЭС в Запорожье. Кроме этого, россияне заявляли, что якобы по всей Украине произошло отключение света.