ВС РФ атаковали Украину "Шахедами", "Кинжалами" и "Искандерами": уничтожено 92 воздушные цели

Зенитно-ракетным подразделениям Воздушных Сил, мобильным огневым группам и средствам радиоэлектронной борьбы удалось уничтожить 55 ударных беспилотников, 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

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В ночь на 22 марта российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. В целом враг применил 151 средство воздушного нападения. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук.

По информации Олещука, противник применил 63 ударных беспилотных летательных аппарата типа Shahed-136/131. Район пусков БПЛА — Приморско-Ахтарск РФ.

Кроме того, как добавляет командующий Воздушных Сил, враг атаковал украинские города и различными типами ракет. Речь идет о:

12 баллистических ракет "Искандер-М". Район пусков — Белгородская область РФ и временно оккупированный Крым;

40 крылатых ракет Х-101/Х-555 с тринадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Район пусков — акватория Каспийского моря;

5 крылатых ракет Х-22 с пяти бомбардировщиков Ту-22М3. Район пусков — Ростовская область РФ;

7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с десяти МиГ-31К. Район пусков — Тамбовская область РФ;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух Су-30 (Су-34). Район пусков — временно оккупированная часть Запорожской области;

22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Район пусков — Белгородская и Курская области РФ;

В ВС отметили, что к отражению ракетно-авиационного удара были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

ПВО уничтожила 92 воздушные цели

В результате противовоздушного боя уничтожено 92 воздушные цели.

55 ударных БпЛА типа Shahed-136/131;

35 крылатых ракет Х-101/Х-555;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Напомним, утром 22 марта российские военные осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Взрывы прогремели в ряде мирных городов, зафиксированы повреждения и есть жертвы.

Позже министр энергетики Герман Галущенко заявил, что массированная атака ВС РФ 22 марта — самая масштабная за последнее время. Он уточнил, что есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Также из-за атаки врага была обесточена одна из линий электропередачи, которая питает ЗАЭС.