ВС РФ ударили по энергообъектам Украины: часть страны обесточена, есть пострадавшие (фото)

Повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой, Кировоградской, Львовской и Винницкой областях. Кроме отключений света в некоторых населенных пунктах возникли проблемы с водоснабжением.

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Утром 22 марта Вооруженные силы Российской Федерации совершили массированный ракетный обстрел Украины. Оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре. Фокус собрал подробности атаки.

Харьковская область

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что ВС РФ нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры Харькова.

"Город фактически полностью без света. Все экстренные службы уже работают", — сообщил чиновник.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на местах некоторых "прилетов" вспыхнули пожары. По его словам, из-за обесточивания насосных подстанций в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Городской глава также предупредил, что утром на маршруты не выйдет электротранспорт — перевозки будут осуществлять автобусы по схеме блэкаута.

Директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта сообщил "Суспільному", что по состоянию на 06:00 обращений к медикам экстренной помощи после ударов по Харькову не было.

Запорожская область

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что ВС РФ нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

Последствия обстрела Запорожья Фото: Иван Федоров

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что, по предварительным данным, разрушены два дома частного сектора. Еще 7 домов повреждены. По данным чиновника, есть пострадавшие, информация о состоянии людей уточняется.

Патрульная полиция Запорожской области предупредила, что движение по автодорожному переезду на плотине Днепровской ГЭС полностью ограничено.

"Движение осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина — ул. Сечи — ул. Таганская). А также, через Новые мосты и Хортицкий район", — говорится в сообщении.

Днепропетровская область

"Суспільне" сообщило, что в Днепре прогремели взрывы, после чего в некоторых районах города пропал свет.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ВС РФ совершили комбинированную атаку на город "Шахедами" и ракетами. По его словам, есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Позже чиновник добавил, что в связи с атакой в Кривом Роге введены графики аварийных отключений, больницы и другие объекты инфраструктуры, по возможности будут переведены на генераторы.

Хмельницкая область

В Хмельницкой областной военной администрации сообщили, что российские оккупанты нанесли удар по региону.

Меcтные Telegram-каналы заявили о "прилете" в Хмельницком. Кореспондент Фокуса сообщил, что в некоторых районах Хмельницкого пропал свет.

Кроме того, по данным "Суспільного", свет пропал в Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и окрестных селах Хмельницкой области.

Кировоградская область

"Суспільне" пишет, что после взрывов в Кропивницком исчезло электричество в ряде микрорайонов.

Журналисты также сообщают со ссылкой на региональные электросети, что в некоторых населенных пунктах произошло аварийное отключение электроснабжения.

Винницкая область

Председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что в регионе есть попадание в объект критической инфраструктуры.

По словам чиновника, враг применил гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет.

Львовская область

Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во время воздушной тревоги российский БПЛА попал в объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.

"Начался пожар. Сейчас его тушат пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало", — отметил чиновник.

Напомним, в ночь на 22 марта ВС РФ также запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты "Шахед". Взрывы прогремели в Харькове, Запорожье, Днепре и Хмельницкой области.

Ранее, 21 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ.