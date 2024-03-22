ВС РФ атаковали Одесскую область дронами: повреждены энергообъекты, без света остались 53 тысячи человек

В прокуратуре Одесской области рассказали, что сейчас на месте попаданий работают следователи и эксперты. Начато досудебное расследование по факту российской атаки. Корреспондент Фокуса подтверждает информацию об отключении света в городе.

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В пятницу, 22 марта, Вооруженные силы Российской Федерации осуществили массированный обстрел Украины. В частности, оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

Ночью около 03:00 глава ОГА предупредил об опасности и призвал жителей Одессы и Одесского района не выходить из укрытий до отбоя воздушной тревоги.

"Жители Одесской области, очень прошу всех не выходить из безопасных мест до конца воздушной тревоги", — написал Кипер.

Отметим, что об отбое тревоги глава Одесской областной военной администрации сообщил в 07:00.

Последствия вражеской атаки России в Одесской области

По информации Кипера, в результате ночной масштабной атаки врага по энергетическим объектам страны 22 марта повреждения получили и энергообъекты Одесской области.

Он отметил, что из-за этого, по распоряжению НЭК Укрэнерго, в Одессе частично происходят стабилизационные отключения.

Без света остались 53 тысячи жителей

Кроме того, глава ОВА уточнил, что сейчас обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения.

"Сохраняем спокойствие. Специалисты проводят восстановительные работы", — подчеркивает он.

По факту атаки россиян начато досудебное расследование

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры также подтвердили атаку российских оккупантов беспилотниками по Одесской области.

"По данным следствия, ночью 22 марта Вооруженные силы РФ в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в пресс-службе.

В прокуратуре также заявили, что в результате вражеской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Сейчас на местах событий продолжается осмотр, работают прокуроры, следователи и эксперты, которые фиксируют очередное преступление Российской Федерации.

Кроме этого, под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что массированная атака россиян 22 марта — самая масштабная за последнее время. По его словам, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Также из-за атаки врага была обесточена одна из линий электропередачи, которая питает ЗАЭС.

Утром 22 марта российские военные осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Взрывы прогремели в ряде мирных городов, зафиксированы повреждения и есть жертвы.

Кроме того, в Вооруженных силах Польши сообщили, что в стране подняли в воздух авиацию из-за ночной ракетной атаки ВС РФ по мирным городам Украины. В частности, ночью в небе наблюдалась активность дальней авиации РФ — Ту-95, Ту-22 и МИГ-31.