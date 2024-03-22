Россияне сообщают об "уничтожении" плотины Днепровской ГЭС: в СНБО отреагировали

В Центре противодействия дезинформации предупредили, что оккупанты имеют целью посеять панику среди населения. В сети они распространяют утверждение, что "Украина полностью останется без света", однако это не соответствует действительности.

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Россияне после массированного обстрела Украины 22 марта начали распространять в сети фейковые новости о якобы уничтожении Днепропетровской ГЭС в Запорожье и отключении света по всей территории Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, который функционирует при Совете национальной безопасности и обороны.

"Россия готовит ряд ИПСО после массированных обстрелов по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы посеять панику среди населения. ДнепроГЭС — стоит", — заверили в ЦПД.

Отмечается, что больше информации официально будет позже. Однако в Центре уже фиксируют различные фейки об "уничтожении плотины", а также утверждение, что "Украина полностью останется без света".

"Вся эта информация не соответствует действительности", — добавили в сообщении

Напомним, 22 марта председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что россияне нанесли 12 ракетных ударов по городу. Предварительно 7 домов разрушены, 35 — повреждены. Есть раненые, количество пострадавших уточняется.

Кроме того, национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщила, что во время ракетной атаки на Украину 22 марта отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. ЗАЭС на грани блэкаута.