Росіяни повідомляють про "знищення" греблі Дніпровської ГЕС: в РНБО відреагували

У Центрі протидії дезінформації попередили, що окупанти мають на меті посіяти паніку серед населення. У мережі вони поширюють твердження, що "Україна повністю залишиться без світла", однак це не відповідає дійсності.

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Росіяни після масованого обстрілу України 22 березня почали поширювати у мережі фейкові новини про нібито знищення Дніпропетровської ГЕС у Запоріжжі та відключення світла по всій території України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, який функціонує при Раді національної безпеки та оборони.

"Росія готує низку ІПСО після масованих обстрілів щодо енергетичної інфраструктури України, щоб посіяти паніку серед населення. ДніпроГЕС — стоїть", — запевнили у ЦПД.

Зазначається, що більше інформації офіційно буде згодом. Проте у Центрі вже фіксують різні фейки щодо "знищення греблі", а також твердження, що "Україна повністю залишиться без світла".

"Уся ця інформація не відповідає дійсності", — додали у повідомленні

Нагадаємо, 22 березня голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що росіяни завдали 12 ракетних ударів по місту. Попередньо 7 будинків зруйновано, 35 — пошкоджено. Є поранені, кількість постраждалих уточнюється.

Крім того, національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" повідомила, що під час ракетної атаки на Україну 22 березня відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із енергосистемою України. ЗАЕС на межі блекауту.