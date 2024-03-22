88 ракет, жертви та блекаут в регіонах: наслідки масованого обстрілу України (фото, відео)

Українська протиповітряна оборона знищила 55 БПЛА, 35 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 та дві керовані авіаракети Х-59. Попри це, зафіксовані влучання та є жертви серед мирного населення. Через прильоти у деяких регіонах запроваджено аварійні та екстрені відключення світла.

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Вночі Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України. Ворог запустив понад 60 дронів типу Shahed і майже 90 ракет різного базування. Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки сьогоднішніх масованих обстрілів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вночі ворог бив по електростанціях, лінії постачання енергії, греблі ГЕС, житлових будинках.

"Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору", — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, необхідні служби вже працюють у всіх містах, що постраждали від атаки ворога. Також триває відновлення постачання електрики.

"Харків та область, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельницький та область, Вінниччина, Франківщина – всюди, де це потрібно, від ночі тривають відновлювальні роботи", — наголосив він.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук зазначив, що росіяни завдали комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом ворог застосував 151 засіб повітряного нападу, а саме:

63 ударні БПЛА типу Shahed-136/131;

12 балістичних ракет "Іскандер-М";

40 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 крилатих ракет Х-22;

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400.

Українська протиповітряна оборона змогла знищити 55 дронів, 35 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 та дві керовані авіаракети Х-59.

Вибухи в Харківській області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог здійснив масований ракетний обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури в регіоні протягом 4:52 — 5:30. Зокрема, відбулося понад 15 ударів.

"Понад 15 ракет С-300/Х-22. Харків тимчасово без світла. Усі профільні служби працюють, проводиться ремонт, ситуація під контролем. Відкриті усі пункти Незламності, за потреби можна звертатися до них", — сказав Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що через знеструмлення насосних підстанцій у місті спостерігалися проблеми з водопостачанням. Крім цього, на маршрути не вийшов електротранспорт, проте перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.

"У звʼязку з тим, що ворог сьогодні завдав ударів по енергоструктурі Харкова та вивів її з ладу, у місті не працюють світлофори", — повідомив він.

Вибухи в Запорізькій області

За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, вранці ворог здійснив по Запоріжжю і Запорізькому району 12 ракетних ударів. У результаті зруйновано сім будинків, 35 пошкоджено. Також є поранені громадяни.

Наслідки обстрілу по Запоріжжю Фото: Іван Федоров

Також чотири авіаудари прийшлися по Малій Токмачці, Роботиному, Левадному. Тоді як 40 дронів атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

Крім цього, по території Оріхова, Гуляйполя, Вербового, Дорожнянки, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Левадного, Степногірську здійснено 271 артудар.

Наслідки атаки в Запорізькій області Фото: Іван Федоров

В "Енергоатомі" зауважили, що під час масштабної атаки відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка зʼєднує окуповану ЗАЕС з обʼєднаною енергосистемою України. Проте АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна".

Міністр внутрішніх справ Клименко наголосив, що в Запоріжжі шестеро травмованих, ще три людини вважаються безвісти зниклими на місцях ударів.

Федоров додав, що зникли безвісти дві людини, також чотири будинки вщент зруйновані, понад 40 — пошкоджено.

Наслідки обстрілу Фото: Іван Федоров Наслідки обстрілу Фото: Іван Федоров

Крім цього, в Укргідроенерго розповіли, що під атакою ворога опинилася Дніпровська гідроелектростанція.

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України — ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині", — йдеться у повідомленні.

На станції виникла пожежа, проте загрози прориву немає, ситуація контрольована.

За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, ракета РФ влучила в тролейбус, який рухався через дамбу. В транспорті перебували люди, які їхали з або на роботу. Варто зазначити, що Запорізька ОВА не підтверджувала влучання ракети в тролейбус та не верифікувала світлину, оприлюднену Андрющенком.

Наслідки обстрілу Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Вибухи в Сумській області

За інформацією Сумської ОВА, вночі та вранці окупанти здійснили шість обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зокрема, зафіксовано 72 вибухи.

"Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська Великописарівська, Дружбівська громади", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, через ракетну атаку тимчасово введені графіки аварійних відключень у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.

Вибухи в Полтавській області

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що в регіоні обійшлося без жертв і постраждалих. Проте уламки пошкодили покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі, натомість вогневі групи відпрацювали по повітряних цілях у Кременчуцькому районі.

"Ворог здійснив наймасштабнішу за останній час атаку на українську енергетику. На Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг", — сказав Пронін.

Зокрема, в області знеструмлено понад 104 тисячі побутових споживачів і 6700 юридичних. Він наголосив, що фактично, це превентивні відключення для збалансування роботи енергосистеми.

Вибухи в Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак наголосив, що з самого ранку в регіоні лунали вибухи через масовану атаку противника. Зафіксовані пошкодження енергетичних обʼєктів у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах.

"Від вибухової хвилі побиті вікна в будинках. Є перебої зі світлом та водопостачанням. Будуть введені графіки відключень", — сказав Лисак.

Фото: Сергій Лисак / Telegram Фото: Сергій Лисак / Telegram Фото: Сергій Лисак / Telegram Фото: Сергій Лисак / Telegram

Керівник Ради оборони Кривого Року Олександр Вілкул повідомив, що ворог атакував місто за допомогою ракет та дронів, у результаті відбулися влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

"У місті запроваджено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переведені на генератори", — сказав він.

За його словами, обійшлося без втрат і постраждалих.

Вибухи в Одеській області

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що через російську атаку пошкодження зазнали енергообʼєкти Одеської області.

"Через це, за розпорядженням НЕК Укренерго, в Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення. Наразі знеструмлено 53 тисячі абонентів електропостачання", — сказав Олег Кіпер.

В Одеській обласній прокуратурі повідомили, що енергетична інфраструктура регіону була атакована за допомогою БПЛА.

"За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Вибухи у Вінницькій області

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов розповів, що російські військові застосували гібридну тактику ударів по мирних містах — БПЛА та крилаті ракети. Також в регіоні є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

"Ворог застосував гібридну тактику БПЛА і крилатих ракет. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури", — сказав Сергій Борзов.

Вибухи в Івано-Франківській області

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що вибухи також пролунали на Прикарпатті. Окупанти атакували область за допомогою БПЛА і ракет. Є влучання по обʼєкту критичної інфраструктури.

"За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано", — сказала вона.

Вибухи в Хмельницькій області

У Хмельницькій ОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки в регіоні було пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури й житлові будинки.

"На жаль, маємо поранених та 1 загиблу. Під завалами шукаємо людей", — йдеться у повідомленні.

За словами голови МВС Ігоря Клименка, в Хмельницькому відомо про двох загиблих та щонайменше 8 поранених.

Вибухи у Львівській області

Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що БПЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині, в результаті чого виникла пожежа. Також він зауважив, що в Золочівському районі виникла пожежа в лісовому масиві, попередньо після падіння уламків дрона, який збила українська ППО.

Вибухи в Миколаївській області

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що в регіоні було знищено чотири дрони типу Shahed 131/136.

"Сьогодні зранку, 22 березня, о 05:10 в Миколаївському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав обʼєкт енергетичної інфраструктури", — сказав Віталій Кім.

Він уточнив, що ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, 22 березня російські військові атакували мирні міста України, зокрема влучання зафіксовані в низці обʼєктів енергетичної інфраструктури. Деякі населені пункти залишилися без світла.

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що ворог почав поширювати фейкову інформацію про нібито знищення Дніпропетровської ГЕС у Запоріжжі. Крім цього, росіяни заявляли, що нібито по всій Україні відбулося відключення світла.