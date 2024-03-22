"Нелюди з Москви": Зеленський прокоментував масований обстріл України 22 березня (відео)

За словами очільника держави, союзники добре знають про потреби України у системах ППО, тому можуть надати все необхідне, аби захистити українців від "нелюдей з Москви".

Related video

Президент України Володимир Зеленський повідомив про важливі подробиці масованого ракетного обстрілу, який сьогодні вранці, 22 березня, здійснила російська окупаційна армія. Про це глава держави написав у своєму Telegram.

За словами Зеленського, росіяни застосували приблизно 90 різних ракет і понад 60 "шахедів". Президент наголосив, що ворог воює проти звичайних мирних жителів та запевнив, що держава готова надати допомогу всім постраждалим.

"Протягом цієї ночі було понад 60 "шахедів" та майже 90 різноманітних ракет. Світ максимально чітко бачить, якими були цілі російських окупантів – електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, та навіть тролейбус. Росія веде війну проти звичайного життя", — наголосив Зеленський.

Окремо президент висловив співчуття родичам та близьким тих, хто загинув через російський терор. За словами Володимира Зеленського, у постраждалих віл атаки містах працюють всі відповідні служби. Президент пообіцяв, що ніхто не залишиться без допомоги, а енергетики вже почали роботи для відновлення подачі світла у Харкові та області, на Запоріжжі та на Сумщині, на Полтавщині, Вінниччині, Хмельниччині, Одещині, Івано-Франківщині та Дніпропетровщині.

За словами президента, у ракет росіян "немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі, а у дронів-убивць "немає нерішучості, як у деяких політиків". Зеленський підкреслив, що партнери Києва добре знають про потреби України у системах ППО і можуть надати все необхідне, аби захистити українців від "нелюдей з Москви".

Нагадаємо, що російська армія сьогодні вранці відновила ракетний терор по українській енергетичній інфраструктурі. Цю атаку у Міненерго вже назвали наймасштабнішою за останній час.

Зокрема лише по Харкову зафіксовано 15 вибухів, про що повідомив міський голова Ігор Терехов. Обласний центр внаслідок атаки повністю знеструмлено. На місцях влучань зафіксовані пожежі.