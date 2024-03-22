У Харкові 700 тис. мешканців у режимі блекауту, є перебої з водою, — депутат (відео)

Депутат Харківської облради Олександр Скорик повідомив, що було зафіксовано 17 прильотів ракет із ЗРК С-300. Мер Харкова заявив, що світла немає по всьому місту.

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У Харкові 700 тисяч мешканців все ще не мають світла, а у місті є перебої з водопостачанням. Депутат Харківської облради Олександр Скорик повідомив подробиці в ефірі телеканалу "Київ 24".

За його словами, було зафіксовано 17 прильотів ракет із ЗРК С-300. Усі вони були націлені на енергоструктуру міста. Він зазначив, що не працюють метрополітен, світлофори, електротранспорт.

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"Місто знаходиться в режимі блекауту", – повідомив він.

Мер Ігор Терехов розповів в ефірі телемарафону про те, що по всьому місту відсутнє світло. Частково вдалося відновити водопостачання. За його словами, об’єкти "Харківських тепломереж" працюють на генераторах — це допоможе підключити до теплопостачання 40 тис. абонентів.

"Ми працюємо над тим, що нарощувати теми водопостачання для того, щоб люди мали можливість набирати воду", – заявив Терехов.

Обстріл Харкова 22 березня

У Повітряних силах о 04:33 повідомили, що для області є загроза застосування балістичного озброєння, яке можуть росіяни запускати з Бєлгородської області. Також через регіон пролітали крилаті ракети, які здебільшого були спрямовані на центральну та західну частини країни.

Терехов розповів, що зафіксували близько 15 вибухів у Харкові. Він наголосив на тому, що місто перебуває під обстрілом військ РФ і людям слід бути обережнішими. Ще через пів години російські окупанти продовжували атакувати Харків різним озброєнням. Від дій противника почали спостерігатися також певні проблеми з водопостачанням. Помпові підстанції були знеструмлені.

Нагадаємо, 22 березня в МВС назвали наслідки масованого обстрілу Запоріжжя. Десятеро людей поранені. Пошуково-рятувальні роботи у приватному секторі обласного центру Запорізької області тривають. Троє людей зникли безвісти.