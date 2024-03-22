У низці регіонів України виникли перебої з інтернетом після масованих ударів ЗС РФ (фото)

У багатьох містах держави фіксують низький рівень з'єднання та зв'язку. Відбувається екстрене відключення електроенергії після сьогоднішніх ракетних атак з боку Росії.

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В Україні масові збої інтернету у зв’язку з масовою атакою Росії по енергетичним об'єктам країни. Про це повідомляє Netblocks у сервісі мікроблогів Х.

Найгірша ситуація – у Харківській області, де одразу у кількох містах рівень зв'язку оцінюється у менш ніж 30%. Складна ситуація й на території Кам'янського Дніпропетровській області, де рівень з'єднання становить лише 28%.

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За інформацією фахівців, у Куп'янську інтернет відсутній повністю. У Солоницівці рівень зв'язку становить лише 20%. У Харкові та Пісочині цей показник на рівні 22%, а у Старокостянтинові – 26%.

Фото: Netblocks

У Хмельницькому рівень з'єднання становить 33%. У населених пунктах Вінницької області Іллінці (43%) та Бершаді (47%) також спостерігається негативна ситуація.

Додаткове скорочення підключень мережеві дані фіксують на території у Полтаві, Сумах та Кропивницькому. Аналітики розповіли, що влада країни застосовує екстрене відключення електроенергії після сьогоднішніх ракетних атак з боку Росії.

Фото: Netblocks

Обстріл України та відключення світла

Росія 22 березня обстріляла теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. За інформацією компанії, пошкоджені об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. Через це в Дніпропетровській області відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго.

Екстрені відключення застосовують й у Донецькій області. В Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення за розпорядженням НЕК Укренерго.

Під час масованої російської атаки на теплоелектростанції ДТЕК було поранено енергетиків. Двоє фахівців опинилися у лікарні.

Удар по Україні 22 березня

Під час масованого обстрілу України 22 березня російські війська використали 88 ракет. Внаслідок атаки с жертви та руйнування інфраструктури, блекаути в регіонах. Росія атакувала Харків та область, Запоріжжя, Сумщину, Полтавщину, Дніпропетровщину, Одещину, Хмельницький та область, Вінниччину, Прикарпаття.

Українська протиповітряна оборона знищила 55 БПЛА, 35 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 та дві керовані авіаракети Х-59. Попри це, зафіксовані влучання та є жертви серед мирного населення. Через прильоти у деяких регіонах запроваджено екстрені та аварійні відключення світла.

Нагадаємо, 22 березня OSINT-аналітики відтворили рух ракет і БПЛА під час атаки. За їхніми даними, російські військові застосували 63 безпілотники типу Shahed та майже 90 балістичних, аеробалістичних, крилатих та керованих ракет. Українська протиповітряна оборона знищила частину з них.