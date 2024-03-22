Масований обстріл ЗС РФ: OSINT-аналітики відтворили рух ракет і БПЛА під час атаки (фото)

Під час нічної атаки російські військові застосували 63 безпілотники типу Shahed та майже 90 балістичних, аеробалістичних, крилатих та керованих ракет. Українська протиповітряна оборона знищила частину з них.

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22 березня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів і ракет різних типів. OSINT-аналітики показали приблизний рух російських повітряних цілей цієї ночі. Мапу опублікували в Telegram-каналі monitorwar.

Аналітики склали маму, ґрунтуючись на інформації від Повітряних сил та OSINT-джерел.

"Напрямки руху, які вказані на мапі, є офіційно оприлюдненими вищезгаданими джерелами. Відзначаємо, що на мапі не вказані рухомі цілі у реальному часі, щоб уникнути можливого негативного впливу на сили Повітряної оборони", — йдеться у повідомленні.

Зліт авіації РФ

О 01:12 були зафіксовані злети трьох літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область РФ). Тоді як о 02:30 стало відомо про рух 13 бомбардувальників Ту-95МС на пускові рубежі.

О 03:34 у Волгоградській області відбувся запуск КРПБ Х-101/555/55, а о 04:18 злетіли пʼять бортів Ту-22М3 з аеродрому "Моздок" (Північна Осетія). Сумарно протягом нічної атаки було підняли в повітря до десяти МіГ-31К, з них сім були задіяні до атаки.

На мамі аналітики позначили орієнтовний вектор атаки з повітря.

Рух повітряних цілей під час атаки 22 березня Фото: Telegram

Озброєння, яке застосував ворог під час атаки

Під час нічної атаки російські військові застосували:

63 БПЛА типу Shahed-136/13, з яких 55 були знищені;

12 балістичних ракет "Іскандер-М";

40 крилатих ракет Х-101/Х-555, з яких 35 були знищені;

пʼять крилатих ракет Х-22;

сім аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

дві керовані авіаракети Х-59;

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400.

Нагадаємо, 22 березня президент України Володимир Зеленський розповів, що російські військові під час атаки по мирних містах України застосували близько 90 ракет різних типів та понад 60 дронів. Він зауважив, що противник націлився на електростанції й лінії постачання енергії, греблю ГЕС, житлові будинки громадян та навіть тролейбус.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що атака ЗС РФ по енергетиці спричинила масштабний збій в роботі енергосистеми України. Зокрема, зафіксовані влучання та пошкодження обʼєктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії у певних регіонах.