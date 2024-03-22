Массированный обстрел ВС РФ: OSINT-аналитики воссоздали движение ракет и БПЛА во время атаки (фото)

Во время ночной атаки российские военные применили 63 беспилотника типа Shahed и почти 90 баллистических, аэробаллистических, крылатых и управляемых ракет. Украинская противовоздушная оборона уничтожила часть из них.

Related video

22 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет различных типов. OSINT-аналитики показали примерное движение российских воздушных целей этой ночью. Карту опубликовали в Telegram-канале monitorwar.

Аналитики составили маму, основываясь на информации от Воздушных сил и OSINT-источников.

"Направления движения, которые указаны на карте, являются официально обнародованными вышеупомянутыми источниками. Отмечаем, что на карте не указаны движущиеся цели в реальном времени, чтобы избежать возможного негативного влияния на силы Воздушной обороны", — говорится в сообщении.

Взлет авиации РФ

В 01:12 были зафиксированы взлеты трех самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ). Тогда как в 02:30 стало известно о движении 13 бомбардировщиков Ту-95МС на пусковые рубежи.

В 03:34 в Волгоградской области состоялся запуск КРПБ Х-101/555/55, а в 04:18 взлетели пять бортов Ту-22М3 с аэродрома "Моздок" (Северная Осетия). Суммарно в течение ночной атаки было поднято в воздух до десяти МиГ-31К, из них семь были задействованы в атаке.

На маме аналитики обозначили ориентировочный вектор атаки с воздуха.

Движение воздушных целей во время атаки 22 марта Фото: Telegram

Вооружение, которое применил враг во время атаки

Во время ночной атаки российские военные применили:

63 БПЛА типа Shahed-136/13, из которых 55 были уничтожены;

12 баллистических ракет "Искандер-М";

40 крылатых ракет Х-101/Х-555, из которых 35 были уничтожены;

пять крылатых ракет Х-22;

семь аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

две управляемые авиаракеты Х-59;

22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400.

Напомним, 22 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские военные во время атаки по мирным городам Украины применили около 90 ракет различных типов и более 60 дронов. Он отметил, что противник нацелился на электростанции и линии поставки энергии, плотину ГЭС, жилые дома граждан и даже троллейбус.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что атака ВС РФ по энергетике вызвала масштабный сбой в работе энергосистемы Украины. В частности, зафиксированы попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в определенных регионах.