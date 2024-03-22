"Два попадания": новые подробности ракетных ударов по ДнепроГЭС и Запорожью (фото, видео)

По словам директора Укргидроэнерго Игоря Сироты, придется полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование. Полиция региона предупреждает, что после ракетных ударов движение через плотину Днепровской ГЭС полностью остановлено.

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Вследствие атаки российских войск утром в пятницу, 22 марта, в Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2. ГЭС-2 пострадала серьезно, неизвестно, удастся ли ее восстановить. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление директора Укргидроэнерго Игоря Сироты.

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Сообщается о попадании в одну опору и разбитых подкрановых балках.

"Придется полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование. Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло. И сможет ли она [ГЭС-2] работать. И сможет ли, то ли в ограниченном режиме, или вообще не сможет определенный период ГЭС-2 работать", — уточнил он.

Движение через Днепровскую ГЭС полностью остановлено

Движение по автодорожному переезду Днепровской ГЭС пришлось "полностью ограничить". Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Запорожской области. Сообщается, что движение идет через Арочный мост о. Хортица и через Новые мосты и Хортицкий район.

Угрозы прорыва Днепровской ГЭС нет — Укргидроэнерго

По данным ведомства, по Днепровской ГЭС зафиксировано попадание. На станции продолжается пожар, на месте работают спасатели и энергетики. Но угрозы прорыва нет, ситуация контролируемая, сообщили в Укргидроэнерго.

Днепровская ГЭС расположена в Днепровском районе Запорожья, это старейшей ГЭС на реке Днепр.

Вместе с тем в Центре противодействия дезинформации предупредили, что российские войска могут пытаться сеять панику среди жителей Украины. Появились сообщения о том, что Украина якобы полностью останется без света, что не соответствует действительности.

"… Россия запустила ряд ИПСО после массированных обстрелов Украины, чтобы посеять панику среди населения. В частности, по "уничтожению" ДнепроГЭС — гидроэлектростанция "стоит", — сообщает ЦПД.

Обесточена линия электропередачи, питающая ЗАЭС

Из-за обстрелов обесточена одна из линий электропередачи, которые питают Запорожскую АЭС, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, атака 22 марта — самая масштабная на украинскую энергетику за последнее время.

"К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях", — уточнил он и добавил, что в ряде регионов возникли перебои со светом.

На сегодня ЗАЭС подключена только к одной линии энергопередачи "Запорожская ТЭС — Ферросплавная", напряжение — 330 кВ.

"Питание с линией "Запорожская АЭС — Днепровская" напряжением 750 кВ потеряно", — уточнили в НАЭК "Энергоатом".

Обстрел Запорожья: 6 пострадавших, 3 без вести

12 ракетных ударов по Запорожью

Последствия обстрела Запорожья

Армия РФ нанесла 12 ракетных ударов по городу, отметил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"По меньшей мере, 2 человека пропали без вести. 4 дома полностью разрушены, более 40 — повреждены", — говорится в сообщении.

Таковы последствия 2-х вражеских ракетных ударов только по одной из улиц Запорожья, уточнил он.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что известно о шести пострадавших в Запорожье и трех пропавших без вести на местах ударов.

Среди пропавших без вести есть ребенок

По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, в больницу обратились шесть человек, все — средней степени тяжести, два человека пропали без вести, среди них и ребенок. Полностью разрушены два дома частного сектора, еще семь домов разрушены частично, отметил он.

"Всего в настоящее время известно, что в городе получили повреждения более 150 домов (как частных, так и многоэтажных)", — уточнил Куртев.

Последствия обстрела Запорожья

Последствия обстрела Запорожья

"Тайное соглашение" о запрете ударов по энергоинфраструктуре

Российский политик Сергей Марков назвал обстрел ДнепроГЭС и другие объекты энергоструктуры Украины "ответом на удары ВСУ по НПЗ России".

"По итогам удара сегодня ночью может быть достигнуто тайное соглашение, что Россия и Украина не бьют по критически важной инфраструктуре друг друга. Соглашение это инициировано США", — утверждает политик.

По его словам, необходимость в таком соглашении объясняется тем, что США не верят, что удары по российским НПЗ могут возыметь серьезный эффект.

Напомним, что в ходе массированного обстрела Украины 22 марта российские войска использовали 88 ракет. Есть жертвы и блэкауты в регионах.

Также сообщалось, что часть Украины обесточена после обстрелов энергоинфраструктуры российскими войсками.