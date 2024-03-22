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"Два попадания": новые подробности ракетных ударов по ДнепроГЭС и Запорожью (фото, видео)

Последствия обстрела ДнепроГЭС
Фото: Офис генерального прокурора | Обстрел ДнепроГЭС. Ракета ударила в тот момент, когда по плотине ехал троллейбус с людьми

По словам директора Укргидроэнерго Игоря Сироты, придется полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование. Полиция региона предупреждает, что после ракетных ударов движение через плотину Днепровской ГЭС полностью остановлено.

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Вследствие атаки российских войск утром в пятницу, 22 марта, в Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2. ГЭС-2 пострадала серьезно, неизвестно, удастся ли ее восстановить. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление директора Укргидроэнерго Игоря Сироты.

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Сообщается о попадании в одну опору и разбитых подкрановых балках.

"Придется полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование. Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло. И сможет ли она [ГЭС-2] работать. И сможет ли, то ли в ограниченном режиме, или вообще не сможет определенный период ГЭС-2 работать", — уточнил он.

Движение через Днепровскую ГЭС полностью остановлено

Движение по автодорожному переезду Днепровской ГЭС пришлось "полностью ограничить". Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Запорожской области. Сообщается, что движение идет через Арочный мост о. Хортица и через Новые мосты и Хортицкий район.

Угрозы прорыва Днепровской ГЭС нет — Укргидроэнерго

По данным ведомства, по Днепровской ГЭС зафиксировано попадание. На станции продолжается пожар, на месте работают спасатели и энергетики. Но угрозы прорыва нет, ситуация контролируемая, сообщили в Укргидроэнерго.

Днепровская ГЭС расположена в Днепровском районе Запорожья, это старейшей ГЭС на реке Днепр.

Вместе с тем в Центре противодействия дезинформации предупредили, что российские войска могут пытаться сеять панику среди жителей Украины. Появились сообщения о том, что Украина якобы полностью останется без света, что не соответствует действительности.

"… Россия запустила ряд ИПСО после массированных обстрелов Украины, чтобы посеять панику среди населения. В частности, по "уничтожению" ДнепроГЭС — гидроэлектростанция "стоит", — сообщает ЦПД.

Обесточена линия электропередачи, питающая ЗАЭС

Из-за обстрелов обесточена одна из линий электропередачи, которые питают Запорожскую АЭС, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, атака 22 марта — самая масштабная на украинскую энергетику за последнее время.

"К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях", — уточнил он и добавил, что в ряде регионов возникли перебои со светом.

На сегодня ЗАЭС подключена только к одной линии энергопередачи "Запорожская ТЭС — Ферросплавная", напряжение — 330 кВ.

"Питание с линией "Запорожская АЭС — Днепровская" напряжением 750 кВ потеряно", — уточнили в НАЭК "Энергоатом".

Обстрел Запорожья: 6 пострадавших, 3 без вести

12 ракетных ударов по Запорожью

Последствия обстрела Запорожья Fullscreen
Последствия обстрела Запорожья

Армия РФ нанесла 12 ракетных ударов по городу, отметил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"По меньшей мере, 2 человека пропали без вести. 4 дома полностью разрушены, более 40 — повреждены", — говорится в сообщении.

Таковы последствия 2-х вражеских ракетных ударов только по одной из улиц Запорожья, уточнил он.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что известно о шести пострадавших в Запорожье и трех пропавших без вести на местах ударов.

Среди пропавших без вести есть ребенок

По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, в больницу обратились шесть человек, все — средней степени тяжести, два человека пропали без вести, среди них и ребенок. Полностью разрушены два дома частного сектора, еще семь домов разрушены частично, отметил он.

"Всего в настоящее время известно, что в городе получили повреждения более 150 домов (как частных, так и многоэтажных)", — уточнил Куртев.

Последствия обстрела Запорожья Fullscreen
Последствия обстрела Запорожья
Последствия обстрела Запорожья Fullscreen
Последствия обстрела Запорожья

"Тайное соглашение" о запрете ударов по энергоинфраструктуре

Российский политик Сергей Марков назвал обстрел ДнепроГЭС и другие объекты энергоструктуры Украины "ответом на удары ВСУ по НПЗ России".

"По итогам удара сегодня ночью может быть достигнуто тайное соглашение, что Россия и Украина не бьют по критически важной инфраструктуре друг друга. Соглашение это инициировано США", — утверждает политик.

По его словам, необходимость в таком соглашении объясняется тем, что США не верят, что удары по российским НПЗ могут возыметь серьезный эффект.

Напомним, что в ходе массированного обстрела Украины 22 марта российские войска использовали 88 ракет. Есть жертвы и блэкауты в регионах.

Также сообщалось, что часть Украины обесточена после обстрелов энергоинфраструктуры российскими войсками.