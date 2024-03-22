"Есть ограничения": в "Укрэнерго" объяснили, грозит ли Украине блэкаут (видео)

Во время масштабной ракетной атаки 22 марта россияне наносили удары по тепловым и гидроэлектростанциям, а также обстреливали магистральные подстанции.

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ВС РФ утром 22 марта устроили массированную ракетную атаку по украинской энергетической инфраструктуре. Однако попытка оккупантов оставить без света всю страну успехом не увенчалась — масштабного блэкаута не произошло, хотя энергетикам пришлось ограничить поставки электроэнергии жителям пострадавших в результате обстрела областей. Об этом сказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, специалисты уже работают над восстановлением подачи электроэнергии. Сначала ток получит критическая инфраструктура, а затем:

население;

промышленность.

Важно

ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине: повреждена энергетическая инфраструктура

"Нам нужно определенное время пройти с этими ограничениями электроснабжения в областях, чтобы мы могли всех запитать по резервным схемам и подать всем свет. Работы будут продолжаться круглосуточно, пока всем потребителям не будет возвращено энергоснабжение", — сказал он

При этом Владимир Кудрицкий отметил, что во время обстрелов украинцам отключают электроэнергию вынужденно. Такую защиту применяют для того, чтобы сохранить целостность энергосистемы.

К слову, ранее глава "Укрэнерго" в эфире телемарафона рассказал, что 22 марта Россия устроила крупнейшую атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины с начала полномасштабного вторжения. Так, россияне обстреляли тепловые и гидроэлектростанции, а еще магистральные подстанции.

Наибольшие повреждения в энергетической инфраструктуре зафиксировали в Харькове, однако оккупанты обстреляли и другие регионы, пытаясь повредить:

генерацию;

высоковольтные подстанции;

подстанции операторов распределения.

"Есть ограничения энергоснабжения в разных регионах Украины, преимущественно на левом берегу Днепра. Ограничения контролируемые, они применяются для того, чтобы энергосистема работала целостно", — пояснил Владимир Кудрицкий.

Каким вооружением россияне атаковали Украину

В ночь на 22 марта россияне для атаки против Украины использовали:

63 БПЛА типа Shahed-136/13, из которых 55 были уничтожены;

12 баллистических ракет "Искандер-М";

40 крылатых ракет Х-101/Х-555, из которых 35 были уничтожены;

пять крылатых ракет Х-22;

семь аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

две управляемые авиаракеты Х-59;

22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400.

Напомним, Фокус уже рассказывал обо всех последствиях массированного ракетного обстрела Украины, который ВС РФ осуществили 22 марта. Также министр энергетики Герман Галущенко заявил, что атака ВС РФ по энергетике вызвала масштабный сбой в работе энергосистемы Украины.