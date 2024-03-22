"Є обмеження": в "Укренерго" пояснили, чи загрожує Україні блекаут (відео)

Під час масштабної ракетної атаки 22 березня росіяни завдавали ударів по тепловим та гідроелектростанціям, а також обстрілювали магістральні підстанції.

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ЗС РФ вранці 22 березня влаштували масовану ракетну атаку по українській енергетичній інфраструктурі. Однак спроба окупантів залишити без світла усю країну успіхом не увінчалася — масштабного блекауту не сталося, хоча енергетикам довелося обмежити постачання електроенергії мешканцям постраждалих внаслідок обстрілу областей. Про це сказав голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, фахівці вже працюють над відновленням подачі електроенергії. Спочатку струм отримає критична інфраструктура, а потім:

населення;

промисловість.

Важливо

ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні: пошкоджено енергетичну інфраструктуру

"Нам потрібно певний час пройти з цими обмеженнями електропостачання в областях, щоб ми могли всіх заживити за резервними схемами та подати всім світло. Роботи триватимуть цілодобово, поки всім споживачам не буде повернуте енергопостачання", – сказав він

При цьому Володимир Кудрицький зазначив, що під час обстрілу українцям відключають електроенергію вимушено. Такий захист застосовують для того, щоби зберегти цілісність енергосистеми.

До слова, раніше глава "Укренерго" в етері телемарафону розповів, що 22 березня Росія влаштувала найбільшу атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України з початку повномасштабного вторгнення. Так, росіяни обстріляли теплові та гідроелектростанції, а ще магістральні підстанції.

Найбільші пошкодження в енергетичній інфраструктурі зафіксували у Харкові, однак окупанти обстріляли й інші регіони, намагаючись пошкодити:

генерацію;

високовольтні підстанції;

підстанції операторів розподілу.

"Є обмеження енергопостачання у різних регіонах України, переважно на лівому березі Дніпра. Обмеження контрольовані, вони застосовуються для того, щоби енергосистема працювала цілісно", — пояснив Володимир Кудрицький.

Яким озброєнням росіяни атакували Україну

У ніч на 22 березня росіяни для атаки проти України використали:

63 БПЛА типу Shahed-136/13, з яких 55 були знищені;

12 балістичних ракет "Іскандер-М";

40 крилатих ракет Х-101/Х-555, з яких 35 були знищені;

пʼять крилатих ракет Х-22;

сім аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

дві керовані авіаракети Х-59;

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400.

Нагадаємо, Фокус вже розповідав про усі наслідки масованого ракетного обстрілу України, який ЗС РФ здійснили 22 березня. Також міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що атака ЗС РФ по енергетиці спричинила масштабний збій в роботі енергосистеми України.