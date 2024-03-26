"В полном объеме": в "Укрэнерго" рассказали, когда все харьковчане снова будут со светом

По словам главы компании Владимира Кудрицкого, сейчас есть сразу 3 технических решения, которые внедряются одновременно. Как только одно из них сработает — графики отключений будут отменены.

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В Харькове после российских атак по инфраструктуре наблюдаются серьезные проблемы с электричеством. В городе даже введены почасовые графики отключений. Городской глава Игорь Терехов в эфире телемарафона поделился подробностями.

По его словам, зафиксированы сильные разрушения в энергетической системе, которая питает Харьков. Соответственно, сейчас нет возможности подключить всех жителей и их дома к электроэнергии. В "Харьковоблэнерго" в связи с этим ввели определенные графики отключений и делается все для того, чтобы ситуация стабилизировалась в короткие сроки.

"Мы завершили отопительный сезон, поскольку понимаем, что это даст "Харьковоблэнерго" возможность на более долгий промежуток времени предоставлять электроснабжение в жилые дома. Мы будем подавать только горячую воду, такая возможность пока у нас сохраняется", — заявил Игорь Терехов.

Отдельно было отмечено, что в областном центре есть ряд районов, где интервалы отключений электричества могут длиться от 4 до 6 часов. Этого времени должно быть достаточно для того, чтобы зарядить гаджеты или же сделать что-то с продуктами питания.

Когда ситуация стабилизируется: ответ "Укрэнерго"

Во время брифинга в Харькове, который прошел 26 марта, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что на возобновление стабильного электроснабжения в Харькове может уйти до 2 недель.

У компании есть четкий план того, что делать в ближайшее время с проблемой. Есть три параллельные технические решения, которые внедряют одновременно. То, которое сработает быстрее, сможет стать элементом, благодаря которому ограничения по электричеству будут сняты.

"Все еще достаточно трудно гарантировать какие-то конкретные сроки. Говорим ориентировочно о 7-10 днях, возможно, до двух недель, когда энергетики смогут в полном объеме восстановить нормальное энергоснабжение города. Это при условии, что не будет новых масштабных разрушений", — заявил Владимир Кудрицкий.

А вот на полное возобновление уничтоженных объектов уйдут месяцы. Их ремонтируют сейчас не совсем в том формате, в котором они были. Дело в том, что последствия атаки могли быть значительно глобальнее, если бы не определенные инженерные решения.

Напомним, 25 марта сообщалось, что после российской атаки восстановление ТЭЦ-5 в Харькове продлится минимум год, о чем сообщили в пресс-службе предприятия. Восстановление теплоэлектроцентрали предусматривает изготовление эксклюзивного оборудования энергоблоков. Сейчас питание Харькова происходит из других регионов.