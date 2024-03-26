"У повному обсязі": в "Укренерго" розповіли, коли всі харків'яни знову будуть зі світлом

За словами очільника компанії Володимира Кудрицького, зараз є одразу 3 технічні рішення, які впроваджуються одночасно. Щойно одне з них спрацює — графіки відключень буде скасовано.

Related video

У Харкові після російських атак по інфраструктурі спостерігаються серйозні проблеми з електрикою. У місті навіть введено погодинні графіки відключень. Міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону поділився подробицями.

За його словами, зафіксовано сильні руйнування в енергетичній системі, яка живить Харків. Відповідно, зараз немає можливості під'єднати всіх мешканців та їхні будинки до електроенергії. У "Харківобленерго" у зв'язку з цим запровадили певні графіки відключень і робиться все для того, щоб ситуація стабілізувалася в короткі терміни.

"Ми завершили опалювальний сезон, оскільки розуміємо, що це дасть "Харківобленерго" можливість на довший проміжок часу надавати електропостачання в житлові будинки. Ми будемо подавати тільки гарячу воду, така можливість поки що в нас зберігається", — заявив Ігор Терехов.

Окремо було зазначено, що в обласному центрі є низка районів, де інтервали відключень електрики можуть тривати від 4 до 6 годин. Цього часу має бути достатньо для того, щоб зарядити гаджети або ж зробити щось із продуктами харчування.

Коли ситуація стабілізується: відповідь "Укренерго"

Під час брифінгу в Харкові, який відбувся 26 березня, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що на відновлення стабільного електропостачання в Харкові може піти до 2 тижнів.

У компанії є чіткий план того, що робити найближчим часом із проблемою. Є три паралельні технічні рішення, які впроваджують одночасно. Те, яке спрацює найшвидше, зможе стати елементом, завдяки якому обмеження щодо електрики буде знято.

"Усе ще досить важко гарантувати якісь конкретні терміни. Говоримо орієнтовно про 7-10 днів, можливо, до двох тижнів, коли енергетики зможуть у повному обсязі відновити нормальне енергопостачання міста. Це за умови, що не буде нових масштабних руйнувань", — заявив Володимир Кудрицький.

А ось на повне відновлення знищених об'єктів підуть місяці. Їх ремонтують зараз не зовсім у тому форматі, в якому вони були. Річ у тім, що наслідки атаки могли бути значно глобальнішими, якби не певні інженерні рішення.

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що після російської атаки відновлення ТЕЦ-5 у Харкові триватиме щонайменше рік, про що повідомили у пресслужбі підприємства. Відновлення теплоелектроцентралі передбачає виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків. Наразі живлення Харкова відбувається з інших регіонів.