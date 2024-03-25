После российской атаки восстановление ТЭЦ-5 в Харькове продлится минимум год

Восстановление теплоэлектроцентрали предусматривает изготовление эксклюзивного оборудования энергоблоков. Сейчас питание Харькова происходит из других регионов, сообщили в пресс-службе предприятия.

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Процесс реконструкции ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" продлится не один год, поскольку для ее восстановления необходимо изготовление эксклюзивного оборудования энергоблоков, в частности турбин и генераторов. Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе ТЭЦ-5.

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"Восстановление теплоэлектроцентрали предусматривает изготовление эксклюзивного оборудования энергоблоков, в частности, турбин, генераторов и т.д. В случае полноценного финансирования работ, помощи с производством и поставкой оборудования, процесс реконструкции продлится не один год", — сказал главный исполнительный директор ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александр Минкович.

Кроме того, работница пресс-службы ТЭЦ-5 Наталья Вербовая отметила, что сейчас питание Харькова происходит из других регионов.

"Полностью оценить масштабы нанесенного теплоцентрали ущерба и необходимых восстановительных работ на объекте можно будет только после завершения осмотра и разбора завалов. Но, по мнению энергетиков, уже сегодня очевидно, что это крайне трудоемкий и затратный процесс, сравнимый с новым строительством", — пояснила Вербова.

Напомним, 22 марта россияне совершили массированную атаку на объекты критической инфраструктуры Харьковщины. Наибольшие разрушения тогда понесла именно ТЭЦ-5.

Утром 25 марта руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в городе возобновили работу метро после трехдневного простоя и работы исключительно в режиме укрытия.