В Харькове несмотря на блэкаут запустили метро, 200 тысяч харьковчан до сих пор без света, — ОВА

Подземка в Харькове возобновила работу после трехдневного простоя и работы исключительно в режиме укрытия. Для Харькова и громад области действует график почасовых отключений электроэнергии, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

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В Харькове после массированной атаки Вооруженных сил Российской Федерации 22 марта заработало метро. Интервал движения поездов составляет 20 минут. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram в понедельник, 25 марта.

"Наши энергетики сделали, казалось бы, невероятное и у нас появилась возможность запустить метро. Подземка работает по всем линиям, интервал движения 20 минут. Спасибо всем причастным, как энергетикам, так и транспортникам, за отличную работу!", — написал Терехов.

В городе сейчас без света 200 тысяч харьковчан. Энергетики продолжают круглосуточно работать над ликвидацией последствий обстрелов, заверил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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"Действует график почасовых отключений электроэнергии для Харькова и громад области: Мерефянской, Люботинской, Змиевской, Балаклеевской, Чугуевской, Изюмской, Богодуховской и Дергачевской. Графики находятся в процессе корректировки", — уточнил Синегубов.

Напомним, 22 марта ВС РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры. На Харьковщине 700 тысяч потребителей остались без электроэнергии. В городе не работал электротранспорт. Метро использовалось только как укрытие.

25 марта глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с восстановлением электроснабжения в Харькове может стать лучше не раньше чем через неделю.