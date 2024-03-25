У Харкові попри блекаут запустили метро, 200 тисяч харків'ян досі без світла, — ОВА

Підземка у Харкові відновила роботу після триденного простою та роботи виключно у режимі укриття. Для Харкова та громад області діє графік погодинних відключень електроенергії, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

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У Харкові після масованої атаки Збройних сил Російської Федерації 22 березня запрацювало метро. Інтервал руху поїздів складає 20 хвилин. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у понеділок, 25 березня.

"Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне і у нас зʼявилася змога запустити метро. Підземка працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин. Дякую усім причетним, як енергетикам, так і транспортникам, за чудову роботу!", — написав Терехов.

У місті наразі без світла 200 тисяч харків'ян. Енергетики продовжують цілодобово працювати над ліквідацією наслідків обстрілів, запевнив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Діє графік погодинних відключень електроенергії для Харкова та громад області: Мереф'янської, Люботинської, Зміївської, Балакліївської, Чугуївської, Ізюмської, Богодухівської та Дергачівської. Графіки перебувають в процесі коригування", — уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, 22 березня ЗС РФ атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури. На Харківщині 700 тисяч споживачів залишилися без електроенергії. У місті не працював електротранспорт. Метро використовувалося лише як укриття.

25 березня голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з відновленням електропостачання в Харкові може стати кращою не раніше ніж через тиждень.