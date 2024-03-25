"Не хочу давати прогнози": в Укренерго припустили, коли Харків буде зі світлом

Коли енергетики зможуть заживити перші одиниці обладнання — це вже полегшить ситуацію для городян, говорить голова компанії Володимир Кудрицький.

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Ситуація з відновленням електропостачання в Харкові може покращитися не раніше ніж за тиждень. Про це в ефірі телемарафону сказав голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, ситуація в місті найважча.

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"У нас є три опції, як можна забезпечити збільшену подачу електроенергії споживачам міста, ми цими трьома шляхами йдемо паралельно. Не хочу давати прогнозів, оскільки ситуація дійсно складна, і не хотів би давати обіцянок, які ми не зможемо виконати. Але думаю, що наприкінці наступного тижня чи днів 8-9 вдасться суттєво покращити ситуацію з енергозабезпеченням міста", — сказав глава "Укренерго".

За словами Кудрицького, коли енергетики зможуть заживити перші одиниці обладнання, це вже полегшать ситуацію для городян. Він додав, що ситуація в місті контрольована, а в області краща, оскільки ЗС РФ балістичними ракетами намагалися знеструмити саме Харків.

"Ми точно знаємо, що робити. Потрібно розуміти, що відновлення електропостачання в будь-якому регіоні — це питання часу. Десь це можна зробити протягом кількох годин, десь це може бути один — два дні. Десь, як у Харкові, на жаль, потрібно більше часу. Головне, що ситуація під контролем і ці незручності, з якими стикаються наші споживачі внаслідок атак, є у будь-якому разі тимчасовими", — заявив Кудрицький.

Ситуація з електропостачанням у Харкові

22 березня ЗС РФ атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури в Харкові та регіоні. Унаслідок атаки Харків тимчасово залишився без світла. Зокрема, без електроенергії залишилися близько 700 тисяч споживачів.

Міська влада повідомила про понад 15 прильотів. Зі свого боку обʼєкти "Харківських тепломереж" працюють на генераторах, унаслідок чого 40 тисяч абонентів змогли приєднатися до теплопостачання. В місті запровадили стабілізаційні відключення.