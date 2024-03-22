"Протягом ночі": голова "Укренерго" розповів, як відновлюватимуть подачу світла в Харкові (відео)

Володимир Кудрицький заявив, що після атаки в "Укренерго" були змушені вдатися до графіків вимкнення світла, щоб збалансувати систему. Однак зараз спостерігаються лише залишкові обмеження.

Related video

План відновлення подачі електроенергії в Харкові після удару ЗС РФ 22 березня вже розроблено. Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, у Харкові найважча ситуація. Річ у тім, що росіяни під час атаки хотіли уразити всі енергооб'єкти, які знаходяться в місті.

"Наш план для міста наступний. По-перше, потрібно живити критичну інфраструктуру. Це завдання вже практично виконано. Друга черга — населення. Ми плануємо протягом ночі та завтрашнього дня додати до електроживлення Харкова ще 40–50% тих можливостей, які є на цей момент", — розповів Кудрицький.

Він також заявив, що протягом кількох днів енергетики збираються відновити нормальну схему електропостачання в місті.

Пізніше Кудрицький зазначив, що після атаки в "Укренерго" були змушені вдатися до графіків вимкнення світла, щоб збалансувати систему. Однак зараз спостерігаються лише залишкові обмеження в Хмельницькій та Одеській областях.

За словами Кудрицького, Україна була довгий час в одній енергосистемі з Росією. Тому окупанти знають, де розташовані українські станції та підстанції, їхню потужність.

Володимир Кудрицький про ситуацію з енергосистемою

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що після атаки ЗС РФ 22 березня найскладніша ситуація з електропостачанням у Харкові. Там знеструмлено 600 тисяч абонентів. На Дніпровській ГЕС фахівці запустили в роботу частину обладнання, але станція все ще не здатна виробляти електрику. У Львівській та Вінницькій областях заживили споживачів після аварійних робіт.