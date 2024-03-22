"В течение ночи": глава "Укрєнерго" рассказал, как будут восстанавливать подачу света в Харькове (видео)

Владимир Кудрицкий заявил, что после атаки в "Укрэнерго" были вынуждены прибегнуть к графикам отключения света, чтобы сбалансировать систему. Однако сейчас наблюдаются лишь остаточные ограничения.

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План восстановления подачи электроэнергии в Харькове после удара ВС РФ 22 марта уже разработан. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, в Харькове самая тяжелая ситуация. Дело в том, что россияне во время атаки хотели поразить все энергообъекты, которые находятся в городе.

"Наш план для города следующий. Во-первых, нужно запитать критическую инфраструктуру. Эта задача уже практически выполнена. Вторая очередь — население. Мы планируем в течение ночи и завтрашнего дня добавить к электропитанию Харькова еще 40-50% тех возможностей, которые есть на данный момент", — рассказал Кудрицкий.

Он также заявил, что в течение нескольких дней энергетики собираются возобновить нормальную схему электроснабжения в городе.

Позже Кудрицкий отметил, что после атаки в "Укрэнерго" были вынуждены прибегнуть к графикам отключения света, чтобы сбалансировать систему. Однако сейчас наблюдаются лишь остаточные ограничения в Хмельницкой и Одесской областях.

По словам Кудрицкого, Украина была долгое время в одной энергосистеме с Россией. Поэтому оккупанты знают, где находятся украинские станции и подстанции, их мощность.

Владимир Кудрицкий о ситуации с энергосистемой

Напомним, Фокус сообщал, что после атаки ВС РФ 22 марта самая сложная ситуация с электроснабжением в Харькове. Там обесточены 600 тысяч абонентов. На Днепровской ГЭС специалисты запустили в работу часть оборудования, но станция все еще не способна производить электричество. Во Львовской и Винницкой областях запитали потребителей после аварийных работ.