У Харкові, Кривому Розі та Одесі повернули графіки стабілізаційних відключень електроенергії (фото, відео)
За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, енергосистема країни працює стабільно, вона не втратила цілісність.
На Харківщині, в Одесі та Кривому Розі впроваджують графіки аварійних відключень електроенергії через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години. Про це повідомляють служби компанії ДТЕК та місцева влада.
Харків та область
У дев'яти районах Харкова графіки погодинних відключень електроенергії запровадили на тиждень — з 25 по 31 березня. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Для Харкова:
- Шевченківський та Київський райони — з 9:00 до 15:00;
- Слобідський, Основ'янський райони — з 15:00 до 21:00;
- Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони — з 21:00 до 03:00;
- Холодногірський, Новобаварський райони — з 03:00 до 9:00.
Для області (у межах територіальних громад):
- Мереф'янська, Люботинська — з 9:00 до 11:00;
- Зміївська, Балакліївська — з 11:00 до 13:00;
- Чугуївська, Ізюмська ТГ — з 13:00 до 15:00;
- Богодухівська, Дергачівська — з 15:00 до 17:00.
Одеса
В Одесі, де в суботу, 23 березня, змогли заживити світло, змушені повертатися до графіків відключень, повідомили в ДТЕК.
Через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години за розпорядженням НЕК "Укренерго" в Одесі застосовуються графіки стабілізаційних відключень.
Кривий Ріг
У Кривому Розі екстрені відключення впроваджено також за розпорядженням НЕК "Укренерго", про що повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Енергетики запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії. Лікарні, насосні та інші об'єкти критичної інфраструктури переходитимуть на генератори. Крім того, у місті працюють 213 Пунктів незламності, в яких все є", — нагадав Вілкул.
Хмельницький та область
Складною залишається ситуація у Хмельницькій області. Для уникнення аварійного пошкодження електромереж можливі режимні обмеження. Тобто залежно від навантаження на резервні лінії можуть відбуватися відключення. Про це споживачам повідомило АТ "Хмельницькобленерго".
Заява "Укренерго"
У звʼязку з останніми подіями, зокрема поновленням ворожих обстрілів енергосистеми України, в "Укренерго" прокоментували можливе повторення цих атак. При цьому голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький запевнив 24 березня в ефірі телемарафону "Єдині новини", що у разі, якщо РФ продовжить атакувати енергообʼєкти України, наші фахівці повністю підготувались до різних сценаріїв.
Він закликав українське населення не панікувати та сказав, що енергетики знають, що робити у разі повторення атак на енергетичну інфраструктуру та як все відновити.
"Просто на це все потрібен час, який залежить конкретно від області та масштабів атаки. Тож, друзі, не хвилюйтесь з цього приводу. До того ж наші фахівці ще до початку зими покращили захист наших енергообʼєктів і цьогоріч це справді врятувало", — підсумував Кудрицький.
За словами очільника "Укренерго", розглядається можливість залучення аварійної допомоги для підтримки енергосистеми, доки енергетики проводитимуть відновлювальні роботи.
"Енергосистема працює стабільно, вона не втратила цілісність", — підкреслив Кудрицький.Важливо
Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, як довго відновлюватимуть енергосистему. Він заявив, що росіяни під час ранкового обстрілу 22 березня уразили 20 підстанцій і електростанцій в Україні.
Генеральний прокурор України Андрій Костін наголосив, що масований обстріл російськими окупантами енергооб’єктів України вранці 22 березня є фактом геноциду українського народу.