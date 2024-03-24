Внаслідок російських атак група ДТЕК втратила 50% своїх генеруючих потужностей (відео)

За словами директора компанії YASNO Сергія Коваленка, атаку 22 березня можна назвати комплексною: вона одночасно руйнує здатність системи передавати електроенергію, а з іншого боку — знижує можливості по генерації.

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Через російські атаки енергосистема України зазнала досить загрозливих пошкоджень і руйнувань, а прогнози експертів несприятливі. Про це заявив в ефірі телеканалу "ТСН" директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

Він підкреслив, що кількість ракет і дронів, що летіли по об'єктах енергетики України останні дні, просто зашкалювала.

"Після нічної атаки зранку, 24 березня, відбулися нові обстріли — ракети і дрони росіяни спрямували на захід нашої країни. Прогнози експертів загрозливі: ворог атакуватиме енергетику надалі", — уточнив директор.

Коваленко розповів, що 22 березня сталася наймасштабніша атака на енергосистему України — понад 90 ракет і десь 60 "шахедів". Крім того, ця атака характеризується ще декількома речами.

"Чому вона така небезпечна і така вразлива для нас? По-перше, били по двох частинах енергосистеми — генеруючій і розподільчій. По-друге, ворог дуже багато влучив у так звані мережеві вузли НЕК "Укрнерго" — трансформатори і т. ін.", — розповів Коваленко.

За його словами, цю атаку можна назвати комплексною: вона одночасно руйнує здатність системи передавати електроенергію, а з іншого боку — знижує можливості по генерації. Як приклад Коваленко навів пошкодження кількох типів генеруючих потужностей. Крім того, велика кількість ТЕС була вражена ракетами та дронами і був уражений великий гідрогенеруючий об'єкт — Дніпрогес.

Скільки часу потрібно на відновлення енергосистеми

З погляду грошей та часу на відновлення, то, за словами директора YASNO, ще десь декілька днів відбуватиметься дефектовка, оцінка тощо.

"Бо коли повертається світло, це не означає, що відновлено той чи інший об'єкт. Це означає, що там ще може йти пожежа, ще працюють ДСНС або вже енергетики почали працювати, а колеги з мереж використовують альтернативні обхідні схеми підключення споживачів", — додав Коваленко.

Щодо групи ДТЕК, то внаслідок обстрілів 22 березня компанією втрачено 50% об'єктів генерації. Скільки потрібно часу та грошей на відновлення, з'ясовуватиметься ще кілька днів.

"Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць. Тактично вони б'ють по вузлах, розвалюють енергосистему на "острови". І коли навіть електроенергію можна подати, якщо розбити вузол, ти фізично не можеш подати електроенергію. Або навпаки, коли літо прийде, у нас може виникнути дефіцит електроенергії фізично, ми не зможемо виготовити електроенергії стільки, скільки ми споживаємо", — пояснив генеральний директор YASNO.

Ситуація в регіонах

За інформацією Коваленка, наразі майже всі області і всі міста України вже заживлено.

"Вчора (23 березня. – Ред.) була заживлена вся Дніпропетровська область і місто Дніпро, сьогодні вранці (24 березня. – Ред.) була заживлена Одещина, яка постраждала. Є ще проблеми у Харкові, бо це місто найбільше було вражено з точки зору енергосистеми", — каже Коваленко.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що після атаки ЗС РФ 22 березня найскладніша ситуація з електропостачанням у Харкові. Там знеструмлено 600 тисяч абонентів. На Дніпровській ГЕС фахівці запустили в роботу частину обладнання, але станція все ще не здатна виробляти електрику. У Львівській і Вінницькій областях заживили споживачів після аварійних робіт.

Крім того, слід зазначити, що до удару вітчизняна енергосистема була у профіциті, що дозволяло нарощувати експорт. Наприклад, з 11 по 17 березня на зовнішні ринки було поставлено 35 тисяч мегават годин, найбільше експортували до Польщі. Нині ж Україна отримує аварійний імпорт із Румунії, Словаччини та Польщі.

Очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький теж назвав цю атаку по енергосистемі найбільшою з початку повномасштабного вторгнення. Експерти зазначають, що Україна була буквально за крок від блекауту, і його ризики у разі подальших атак підвищуються.

Експерт енергоринку Олег Попенко вважає, що криза в енергосистемі може прискорити підвищення тарифів на електроенергію — і для бізнесу, і для населення.

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Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, як довго відновлюватимуть енергосистему. Він заявив, що росіяни під час ранкового обстрілу 22 березня уразили 20 підстанцій і електростанцій в Україні.

Генеральний прокурор України Андрій Костін наголосив, що масований обстріл російськими окупантами енергооб’єктів України вранці 22 березня є фактом геноциду українського народу.