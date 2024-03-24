В результате российских атак группа ДТЭК потеряла 50% своих генерирующих мощностей (видео)

По словам директора компании YASNO Сергея Коваленко, атаку 22 марта можно назвать комплексной: она одновременно разрушает способность системы передавать электроэнергию, а с другой стороны — снижает возможности генерации.

Related video

Из-за российских атак энергосистема Украины претерпела достаточно угрожающие повреждения и разрушения, а прогнозы экспертов неблагоприятны. Об этом заявил в эфире телеканала "ТСН" директор компании YASNO Сергей Коваленко.

Он подчеркнул, что количество ракет и дронов, летевших по объектам энергетики Украины последние дни, просто зашкаливало.

"После ночной атаки утром, 24 марта, произошли новые обстрелы — ракеты и дроны россияне направили на запад нашей страны. Прогнозы экспертов угрожающие: враг будет атаковать энергетику в дальнейшем", — уточнил директор.

Коваленко рассказал, что 22 марта произошла самая масштабная атака на энергосистему Украины — более 90 ракет и где-то 60 "шахедов". Кроме того, эта атака характеризуется еще несколькими вещами.

"Почему она такая опасная и такая уязвимая для нас? Во-первых, били по двум частям энергосистемы — генерирующей и распределительной. Во-вторых, враг очень много попал в так называемые сетевые узлы НЭК "Укрнерго" — трансформаторы и т. д.", — рассказал Коваленко.

По его словам, эту атаку можно назвать комплексной: она одновременно разрушает способность системы передавать электроэнергию, а с другой стороны — снижает возможности по генерации. В качестве примера Коваленко привел повреждение нескольких типов генерирующих мощностей. Кроме того, большое количество ТЭС было поражено ракетами и дронами и был поражен крупный гидрогенерирующий объект — Днепрогэс.

Сколько времени нужно на восстановление энергосистемы

С точки зрения денег и времени на восстановление, то, по словам директора YASNO, еще где-то несколько дней будет происходить дефектовка, оценка и т. п.

"Потому что когда возвращается свет, это не означает, что восстановлен тот или иной объект. Это означает, что там еще может идти пожар, еще работают ГСЧС или уже энергетики начали работать, а коллеги из сетей используют альтернативные обходные схемы подключения потребителей", — добавил Коваленко.

Что касается группы ДТЭК, то в результате обстрелов 22 марта компанией потеряно 50% объектов генерации. Сколько нужно времени и денег на восстановление, будет выясняться еще несколько дней.

"Точно могу сказать, что этот процесс займет не день, не неделю и не месяц. Тактически они бьют по узлам, разваливают энергосистему на "острова". И когда даже электроэнергию можно подать, если разбить узел, ты физически не можешь подать электроэнергию. Или наоборот, когда лето придет, у нас может возникнуть дефицит электроэнергии физически, мы не сможем изготовить электроэнергии столько, сколько мы потребляем", — пояснил генеральный директор YASNO.

Ситуация в регионах

По информации Коваленко, на данный момент почти все области и все города Украины уже запитаны.

"Вчера (23 марта. — Ред.) была запитана вся Днепропетровская область и город Днепр, сегодня утром (24 марта. — Ред.) была запитана Одесская область, которая пострадала. Есть еще проблемы в Харькове, потому что этот город больше всего был поражен с точки зрения энергосистемы", — говорит Коваленко.

Напомним, Фокус сообщал, что после атаки ВС РФ 22 марта самая сложная ситуация с электроснабжением в Харькове. Там обесточены 600 тысяч абонентов.

На Днепровской ГЭС специалисты запустили в работу часть оборудования, но станция все еще не способна вырабатывать электричество. Во Львовской и Винницкой областях запитали потребителей после аварийных работ.

Кроме того, следует отметить, что до удара отечественная энергосистема была в профиците, что позволяло наращивать экспорт. Например, с 11 по 17 марта на внешние рынки было поставлено 35 тысяч мегаватт часов, больше всего экспортировали в Польшу. Сейчас же Украина получает аварийный импорт из Румынии, Словакии и Польши.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий тоже назвал эту атаку по энергосистеме крупнейшей с начала полномасштабного вторжения. Эксперты отмечают, что Украина была буквально в шаге от блэкаута, и его риски в случае дальнейших атак повышаются.

Эксперт энергорынка Олег Попенко считает, что кризис в энергосистеме может ускорить повышение тарифов на электроэнергию — и для бизнеса, и для населения.

Важно

"Ослабляют некоторые мощности": в ISW назвали цель массированного обстрела Украины 22 марта

Также премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, как долго будут восстанавливать энергосистему. Он заявил, что россияне во время утреннего обстрела 22 марта поразили 20 подстанций и электростанций в Украине.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что массированный обстрел российскими оккупантами энергообъектов Украины утром 22 марта является фактом геноцида украинского народа.