"Ослабляют некоторые мощности": в ISW назвали цель массированного обстрела Украины 22 марта

По мнению американских аналитиков, российские оккупанты могут продолжить удары по украинской энергосистеме, пользуясь задержками военной помощи Киеву.

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Вооруженные силы Российской Федерации атаковали энергетическую инфраструктуру Украины 22 марта, в частности для того, чтобы воспрепятстовать усилиям Украины по развитию оборонной промышленности. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 22 марта.

Аналитики заключили, что российские обстрелы Украины зимой 2023-2024 годов в значительной степени были нацелены на оборонные предприятия, а удары ВС РФ по энергетических объектах весной 2024 года, вероятно, призваны остановить стремительное расширение украинского военно-промышленного комплекса.

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"Российские войска неуклонно ослабляют некоторые мощности украинской энергетики: захватили Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в марте 2022 года, оккупировали Каховскую ГЭС (КТЭ) в феврале 2022 года и впоследствии разрушили ее плотину в июне 2023 года, а теперь нанесли значительный ущерб Днепровская ГЭС (ДГЭС) в городе Запорожье во время обстрела 22 марта 2024 года", — отметили в аналитическом центре.

В ISW также указали на то, что российским оккупантам не удалось полностью разрушить украинскую энергосистему 22 марта, однако они могут продолжить удары по энергетическим объектам, пользуясь задержками военной помощи Киеву со стороны западных стран.

Кроме того, американские аналитики считают, что удары ВС РФ могут быть направлена на дестабилизацию ситуации внутри Украины, так как Москва пытается подорвать внутреннее и международное доверие к украинскому правительству.

Массированный обстрел 22 марта: что известно

Напомним, 22 марта ВС РФ совершили массированную атаку на Украину, в результате которой в ряде городов были попадания в объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Часть страны осталась без света.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что вследствие массированного обстрела энергетической системы Украины компания потеряла почти половину своих генерирующих мощностей. По его словам, разрушения энергообъектов настолько масштабны, что оцениваются в миллиарды гривен и самостоятельно украинские энергокомпании не смогут восстановиться.

Руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов отметил, что самый сильный удар пришелся по Запорожью — только по Днепровской ГЭС оккупанты запустили 8 ракет. Он подчеркнул, что это "чрезвычайно важный объект", который "содержит не только энергетическую составляющую, но и выполняет другие функции".

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что россияне применили примерно 90 различных ракет и более 60 "Шахедов". Глава государства также подчеркнул, что у ракет россиян "нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству", а у дронов "нет нерешительности, как у некоторых политиков".