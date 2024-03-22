"Все цели достигнуты": в Минобороны РФ оправдали масштабную атаку по украинской энергосистеме

Ведомство Шойгу хвастается якобы уничтожением "иностранной военной техники НАТО", "наемников" и "предприятий по выпуску и ремонту вооружения".

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В России прокомментировали сегодняшний массированный ракетный обстрел Украины. В частности в Москве говорят, что атака якобы стала ответом на рейд российских добровольцев по регионам РФ. Об этом идет речь в сообщении в Telegram Минобороны России.

Как отметили в ведомстве Шойгу, армия оккупанта якобы использовала для ударов "высокоточное оружие" и беспилотники по энергетической инфраструктуре, объектам военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам. Отдельно в оборонном ведомстве РФ не забыли напомнить о якобы обстрелах арсеналов, мест расположения формирований украинской армии и "иностранных наемников".

Отдельно в Министерстве обороны России отметили, что якобы удалось "дезорганизовать функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов".

В Москве похвастались уничтожением в результате сегодняшнего обстрела военной техники в Украине, полученной от стран НАТО, а также что "помешали переброске к переднему краю резервов". Как всегда, РФ отметила, что "все цели достигнуты".

Также в российском Минобороны попытались оправдаться, что масштабная атака Украины якобы стала ответом на рейд российских добровольцев в Белгородскую и Курскую области РФ.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта российские военные атаковали Украину, применив более 150 дронов и ракет. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Основным прицелом захватчиков стали энергетические объекты. Россияне, в частности, атаковали ДнепроГЭС. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Харькове — город полностью остался без света. Известно о проблемах с водоснабжением, интернетом, не работает электротранспорт.

Атака 22 марта, по данным "Укрэнерго", стала крупнейшей за последнее время. В семи областях Украины были введены графики отключения электроэнергии.