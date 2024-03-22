"Усі цілі досягнені": у Міноборони РФ виправдали масштабну атаку по українській енергосистемі

Відомство Шойгу хвалиться нібито знищенням "іноземної військової техніки НАТО", "найманців" і "підприємств із випуску та ремонту озброєння".

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У Росії прокоментували сьогоднішній масований ракетний обстріл України. Зокрема, у Москві кажуть, що атака нібито стала відповіддю на рейд російських добровольців по регіонах РФ. Про це йдеться в повідомленні у Telegram Міноборони Росії.

Як зазначили у відомстві Шойгу, армія окупанта нібито використала для ударів "високоточну зброю" та безпілотники по енергетичній інфраструктурі, об'єктах військово-промислового комплексу, залізничних вузлах. Окремо в оборонному відомстві РФ не забули нагадати про нібито обстріли арсеналів, місць розташувань формувань української армії та "іноземних найманців".

Окремо в Міністерстві оборони Росії наголосили, що нібито вдалося "дезорганізувати функціонування підприємств промисловості з випуску та ремонту озброєння, військової техніки та боєприпасів".

У Москві похвалилися знищенням внаслідок сьогоднішнього обстрілу військової техніки в Україні, отриманої від країн НАТО, а також що "завадили перекиданню до переднього краю резервів". Як завжди, РФ зазначила, що "всі цілі досягнені".

Також у російському Міноборони спробували виправдатися, що масштабна атака України нібито стала відповіддю на рейд російських добровольців у Бєлгородську та Курську області РФ.

Нагадаємо, що в ніч із 21 на 22 березня російські військові атакували Україну, застосувавши понад 150 дронів і ракет. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 55 "шахедів" і 37 ракет.

Основним прицілом загарбників стали енергетичні об'єкти. Росіяни, зокрема, атакували ДніпроГЕС. Особливо важка ситуація склалася в Харкові — місто повністю залишилося без світла. Відомо про проблеми з водопостачанням, інтернетом, не працює електротранспорт.

Атака 22 березня, за даними "Укренерго", стала найбільшою за останній час. У семи областях України було запроваджено графіки відключення електроенергії.