Россия осуществила массированную атаку на энергетические объекты в Украине. Почему бомбардировка энергетики происходит во время потепления и в ожидании завершения отопительного сезона, в каком состоянии находятся города и села после атаки и ожидать ли украинцам весенний блэкаут.

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Утром 22 марта ВС РФ осуществили массированную атаку по украинской энергетической инфраструктуре. Всего, по данным Генштаба, россияне выпустили по Украине 90 ракет различных типов и 60 дронов. Как сообщили в компании "Укрэнерго", повреждены десятки объектов энергосистемы: тепловые и гидроэлектростанции, магистральные сети НЭК "Укрэнерго", сети облэнерго. Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях. Аварийные отключения по состоянию на утро 22 марта были в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. А для поддержания безопасной работы энергосистемы привлечена аварийная помощь из энергосистем Румынии, Словакии, Польши.

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Несмотря на то, что россияне выпустили по энергетике 90 ракет и 60 дронов, блэкаута в стране не произошло. "После утреннего обстрела Украины блэкаута не случилось, хотя Россия осуществила крупнейшую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему", — прокомментировал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в разговоре с Фокусом отметил, что Россия не добилась блэкаута, потому что энергетическая объединенная энергетическая система работает в целостном режиме. "Это главное. Есть локальные вопросы. Проблема с отключениями особенно касается Днепропетровщины, Харьковщины. Но эти проблемы сейчас решаются и думаю, что они будут в ближайшие одни-двое суток решены", — сообщил эксперт.

Бригады энергетиков уже работают над ликвидацией последствий утреннего обстрела Фото: УНИАН

По его мнению, атаке энергетических объектов предшествовало несколько событий, которые могли повлиять на решение Кремля атаковать станции и сети. "Они не прекращали обстреливать украинскую энергетическую инфраструктуру, просто атаки не были столь массовыми, как это было сегодня. Почему это произошло сейчас? Ну, видимо, потому что Россия чувствует невозможность победить Украину на линии фронта. Во-вторых, серьезный удар по репутации Кремля был нанесен прорывом РДК, чеченских подразделений на территории Белгородщины. И, видимо, они ничего не нашли лучше, как нанести удар по критической инфраструктуре Украины", — отметил Омельченко.

Россия не добилась блэкаута, потому что энергетическая объединенная энергетическая система работает в целостном режиме

Он также рассказал, что еще одним стимулом для России осуществить атаку на энергетику стала статья издания Financial Times, где США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупредив, что удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры.

В недавней статье Financial Times говорится о призыве со стороны США к Украине прекратить бить по НПЗ в России Фото: Facebook

"Думаю, что одна из причин этого удара также то, что вчера была опубликована статья Financial Times, где Украину США призвали прекратить удары по российским НПЗ, ведь, вроде бы, это влияет на рост цены нефти. Хотя это не так. Не в этом причина, почему повышаются цены. И поэтому, возможно, Россия почувствовала, что Америка будет сдерживать ответные удары по российской инфраструктуре. То есть, одной из причин нынешней атаки могло быть то, что Украина не сможет нанести ответный удар, поскольку ее могут сдерживать наши так называемые партнеры. Это моя гипотеза", — говорит Владимир Омельченко.

Били по крупнейшей ГЭС Украины: ожидать ли следующих атак ВС РФ на ДнепроГЭС

Сегодня в результате атаки ВС РФ в Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2. В частности, ГЭС-2 серьезно пострадала, и неизвестно, удастся ли ее восстановить. По словам директора Укргидроэнерго Игоря Сироты, придется полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование.

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"Если говорить об ударах по ДнепроГЭС, то это вообще, на мой взгляд, ситуация не допустимая, удары по дамбе ГЭС — это преступление против человечества. В случае подрыва дамбы произойдет экологическая катастрофа, могут пострадать десятки, а то и сотни тысяч людей. К сожалению, мы видим, что когда Россия в прошлом году развалила Каховскую дамбу, реакция международного сообщества была неадекватной и очень слабой, и это открыло зеленый свет для того, чтобы они почувствовали безнаказанность и продолжали такие удары по крупнейшей гидроэлектростанции Украины", — уверен Владимир Омельченко.

ВС РФ 22 марта целенаправленно атаковали крупнейшую ГЭС Украины Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Он также считает, что сейчас нет причин для паники, ведь на ДнепроГЭС ударами созданы определенные повреждения, но сама дамба цела и ей ничего не угрожает. Однако в будущем не исключены повторные удары по гидроэлектростанции в Запорожье.

"Сегодня больших проблем не существует. Это временные проблемы, то есть их не будет существовать, на мой взгляд, в ближайшие недели или месяцы. Но в стратегическом плане это возможно. Пока никакой паники, угроз для населения не существует", — говорит Владимир Омельченко.

Риски есть: ожидать ли потребителям новых масштабных отключений света этой весной

По словам Владимира Омельченко, энергосистема Украины сохранена, и поводов для ожидания масштабных блэкаутов нет. Бригады энергетиков уже работают, и в течение одних или двух суток все проблемные вопросы будут решены. Что касается защиты энергетической инфраструктуры от ракет и дронов, то эксперт подчеркнул: очень много работы было проведено, но все объекты защитить от ракет, а тем более от баллистики, невозможно.

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"Было сделано немало, но все сделать невозможно, защитить от баллистики невозможно все объекты. Даже ни одна страна не способна на это сделать, в том числе Украина. На мой взгляд, единственная опция сохранения украинской энергетической инфраструктуры — это не только укрепление наших объектов физической защитой и противовоздушной обороной, но обязательно нанесение мощных ударов по российской критической инфраструктуре, которая связана с военной тематикой", — считает эксперт. По его мнению, единственный способ, как успокоить Кремль, это нанести ответный удар по российской энергетической инфраструктуре.

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Между тем, потребителям в Украине этой весной стоит подготовиться к худшему сценарию, а это означает сознательную экономию электроэнергии и проверку наличия дома важных на случай отключений устройств — павербанков, зарядных станций, генераторов.