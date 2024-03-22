"Нелюди не успокоились: в Укргидроэнерго подтвердили удары ВС РФ по ДнепроГЭС (фото)

По информации представителей гидрогенерирующей компании, противник пытается создать новую экологическую катастрофу в Украине. На месте "прилетов" продолжается пожар, с которым пытаются справиться спасатели.

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Российские оккупанты массированно обстреляли территорию Украины ракетами. В результате под атакой оказалась Днепровская гидроэлектростанция (ГЭС). Об этом сообщили в Telegram-канале Укргидроэнерго.

Отмечается, что вражеский террор, который начался утром 22 марта, имеет свои последствия. Ракеты ВС РФ в который раз атаковали неисчислимое количество объектов по всей стране, в том числе и энергетические.

"К сожалению, попадания есть и по крупнейшей ГЭС Украины — ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте инцидента продолжается пожар. На станции работают чрезвычайные службы и энергетики, которые пытаются справиться с ликвидацией последствий многочисленных ракетных ударов.

В то же время, поводов для переживаний быть не должно, ведь специалисты контролируют ситуацию.

"Угрозы прорыва нет. Ситуация на плотине станции контролируемая. Мы оперативно будем информировать о последствиях и дальнейшей ситуации", — говорится в сообщении.

ВС РФ запустили ракеты по крупнейшей ГЭС Украины Фото: Скриншот

Перед этим представители патрульной полиции Запорожской области писали о том, что движение транспортными средствами через плотину Днепровской ГЭС полностью ограничено и были созданы альтернативные маршруты. Вероятнее всего, это связано с ракетными ударами.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале также написал, что российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу. Внутри могли находиться мирные жители.

Официальной информации об этом от местных властей не было, поэтому Фокус пока не публикует кадры с места прилета по ДнепроГЭС.

Напомним, 22 марта сообщалось, что ВС РФ атаковали ракетами сразу несколько украинских областей. В Запорожье прозвучало 12 жителей, как заявил глава ОВА Иван Федоров. Предварительно 7 домов разрушены, 35 — повреждены, а вот количество пострадавших продолжают уточнять.