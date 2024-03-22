"Нелюди не заспокоїлися: в Укргідроенерго підтвердили удари ЗС РФ по ДніпроГЕС (фото)

За інформацією представників гідрогенеруючої компанії, противник намагається створити нову екологічну катастрофу в Україні. На місці "прильотів" триває пожежа, з якою намагаються впоратися рятувальники.

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Російські окупанти масовано обстріляли територію України ракетами. У результаті під атакою опинилася Дніпровська гідроелектростанція (ГЕС). Про це повідомили в Telegram-каналі Укргідроенерго.

Зазначається, що ворожий терор, який розпочався вранці 22 березня, має свої наслідки. Ракети ЗС РФ вкотре атакували незліченну кількість об'єктів по всій країні, зокрема й енергетичні.

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України — ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлися, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС і греблі", — йдеться в повідомленні.

Наразі на місці інциденту триває пожежа. На станції працюють надзвичайні служби та енергетики, які намагаються впоратися з ліквідацією наслідків численних ракетних ударів.

Водночас приводів для переживань бути не повинно, адже фахівці контролюють ситуацію.

"Загрози прориву немає. Ситуація на греблі станції контрольована. Ми оперативно інформуватимемо про наслідки та подальшу ситуацію", — йдеться в повідомленні.

ЗС РФ запустили ракети по найбільшій ГЕС України Фото: Скриншот

Перед цим представники патрульної поліції Запорізької області писали про те, що рух транспортних засобів через греблю Дніпровської ГЕС повністю обмежений і були створені альтернативні маршрути. Найімовірніше, це пов'язано з ракетними ударами.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі також написав, що російська ракета влучила в тролейбус, який рухався через дамбу. Усередині могли перебувати мирні жителі.

Офіційної інформації про це від місцевої влади не було, тому Фокус поки що не публікує кадри з місця прильоту з ДніпроГЕС.

Нагадаємо, 22 березня повідомлялося, що ЗС РФ атакували ракетами відразу кілька українських областей. У Запоріжжі пролунало 12 жителів, як заявив голова ОВА Іван Федоров. Попередньо 7 будинків зруйновано, 35 — пошкоджено, а от кількість постраждалих продовжують уточнювати.