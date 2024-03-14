В правительстве неоднократно предупреждали, что тарифы на основные коммунальные услуги, такие как отопление, электроэнергия и газ для населения, будут оставаться неизменными до конца отопительного периода. Обычно этот период заканчивается в апреле, поэтому вскоре украинских потребителей ждут тарифные "сюрпризы".

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Уже с 1 апреля в Украине будут изменены тарифы на воду и водоотвод. В целом, по официальной статистике, за последний год коммуналка подорожала почти на 13%. Какие услуги подорожали больше всего за прошлый год и чего украинцам следует ждать в ближайшее время?

Тарифы меняются: что дорожало в течение последнего года

По данным Госстата, за год (февраль 2024-го к февралю 2023-го) коммунальные тарифы выросли на 12,7%. Статистика утверждает, что за 12 месяцев уборка мусора подорожала на 4,5%, услуги по управлению многоквартирными домами — также на 4,5%, а стоимость содержания и ремонта жилья — на 3%.

Больше всего вполне ожидаемо подорожала электроэнергия: сразу на 69,7%. Причиной такого роста стоимости электричества стало повышение тарифа в июне 2023 года. Если раньше в случае потребления до 150 кВт-ч в месяц тариф составлял 1,44 грн, а при большем использовании — 1,68 грн, то с 1 июня 2023 года он вырос до 2,64 грн за 1 кВт-ч, причем независимо от объема потребления.

Больше всего за год подорожала электроэнергия — сразу на 69,7% Фото: Из открытых источников

Несмотря на такой стремительный рост стоимости, потребителей продолжают уверять, что тарифы так и не достигли экономически обоснованного уровня. Ранее эксперты энергорынка рассказывали Фокусу, что стоимость электроэнергии для населения не должна быть меньше, чем для промышленности и бизнеса, а значит, экономически обоснованный тариф должен составлять не менее 5-7 грн за кВт-ч. Одной из главных причин для повышения тарифа эксперты называют долги в энергетике.

"Новая модель рынка электроэнергии должна была соответствовать европейским правилам. Но наша модель отягощалась неестественными для европейской модели регулированиями, которые приводили к накоплению долгов. Когда вводили модель, надеялись, что она не будет генерировать долгов. Но не получилось — новые долги накапливаются. Компании недополучают средств, не могут инвестировать, вкладываться в ремонты, никакого интереса к инвестированию, и в конце концов это будет приводить к ухудшению качества электроснабжения. Ключевая проблема рынка — это долги", — отметил Андриан Прокип, эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего.

Несмотря на стремительный рост, потребителей продолжают уверять, что тарифы так и не достигли экономически обоснованного уровня

Весна пришла: готовимся к повышению

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце января, государство продолжает поддерживать украинские семьи и сохраняет "льготный тариф" на электроэнергию для населения. По его словам, зимой правительство никаких изменений тарифов не планировало. Но зима уже закончилась, поэтому населению стоит приготовиться, и не только морально.

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Отвечая на вопрос, следует ли нам ожидать очередного повышения тарифа до "экономически обоснованного уровня", директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что решение о повышении будут принимать, учитывая состояние экономики и конъюнктуру рынка, а обоснованных тарифов вообще не бывает. По его словам, тариф должен быть таким, чтобы покрывать все расходы и создавать прибыль, что стимулирует работать в данном секторе экономики.

"Главное — понять принцип: для всех категорий потребителей должны быть рыночные тарифы, которые покрывают все расходы. А для малообеспеченных людей часть их платежей должна покрываться из государственного бюджета в виде субсидии", — пояснил Омельченко.

По прогнозам тариф на электричество вырастет примерно до 3,5 грн за кВт-ч Фото: УНІАН

В целом эксперты считают, что поднятия тарифа до отметки 6 грн за кВт-ч, которая постоянно обсуждается, в этом году не будет. Это стало бы очередным шоком для потребителей и привело бы к дальнейшему росту долгов, которые и так уже заоблачные. По мнению председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, вероятно, повышение тарифа состоится в мае-июне и до уровня около 3,5-4 грн за кВт-ч. Энергетический эксперт Юрий Корольчук прогнозирует, что тариф на электричество вырастет примерно до 3,5 грн за кВт-ч.

Газ: третья платежка и возможное изменение тарифа для населения

В обнародованную Госстатом статистику не вошло увеличение платы за газ. Формально газ не дорожал: 98% украинских бытовых потребителей газа, которые являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", продолжают покупать топливо по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр. Однако с февраля некоторые потребители все же платят больше вследствие того, что появилась так называемая "третья платежка за газ".

Даже когда тарифы не меняются, потребители платят все больше и больше

"Украинцы будут платить за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. Простыми словами — это платеж за техническое обслуживание труб и оборудования поставки газа в дом", — отметила в комментарии Фокусу адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Что касается суммы, то она зависит от конкретного дома, его высотности, количества квартир. По мнению Юрия Корольчука, ориентировочно одна квартира должна заплатить около 300 грн за три года.

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К сожалению, это не все плохие новости. Эксперты не исключают, что после окончания отопительного сезона цена на газ вполне может вырасти до 10-11 грн за кубометр. Пересматривать тарифы для населения могут начать уже в апреле, а утвердить новые — в мае 2024 года.

Водоснабжение: пришло время поднимать цены

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), объявила о плановом обновлении тарифов на водоснабжение и водоотвод. Повышение тарифов объясняется долговременным недофинансированием водоканалов, которое также углубилось в результате полномасштабной войны в Украине.

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"На сегодня долги потребителей за услуги в сфере водоснабжения и водоотвода превышают 8,5 миллиардов, долги предприятий за электрическую энергию также уже достигают почти 8 миллиардов гривен. В целом убытки от войны в секторе водоснабжения и водоотведения на сегодня предварительно рассчитаны в размере более 7 миллиардов долларов", — сообщила недавно директор Департамента коммунальных услуг Мининфраструктуры Наталья Хоцяновская.

Пересмотреть стоимость водоотвода и водоснабжения планировали еще в прошлом году, однако в результате громкого резонанса отложили дело "на потом". Но в 2024-м проблемы водоканалов никуда не исчезли: рост тарифов на электроэнергию, задолженность потребителей, повышение минималки. Поэтому местные водоканалы планируют провести двухэтапное повышение цен на воду.

Первый рост тарифов на водоснабжение и водоотвод состоится уже с 1 апреля 2024 года Фото: УНІАН

Первый рост тарифов на водоснабжение и водоотвод произойдет уже с 1 апреля 2024 года. Из-за того, что каждый водоканал самостоятельно решает вопрос изменения тарифов, размер повышения стоимости услуг может отличаться в разных городах.

"Принятых тарифов еще нет, но в целом рост будет серьезным, — говорит Олег Попенко, — Это будет 20-30%, а в некоторых городах потребители получат в тарифе даже +60%. При этом за счет потребителей будут решать вопрос долгов водоканалов за электроэнергию, где общие долги составляют более 3 млрд грн".

В течение года вода в Киеве подорожает более чем в полтора раза

В Киеве с 1 апреля тариф вырастет до 40,8 гривен за кубометр, что означает увеличение на 34% (сейчас сумма тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод в г. Киев составляет 30,38 грн). Следующее повышение стоимости воды должно состояться 1 июля: тогда цена за кубометр увеличится еще на 15%, достигнув 46,9 грн. В результате, в течение года вода в столице подорожает более чем в полтора раза.