На рынке электрической энергии на третий год полномасштабной войны сложилась не слишком оптимистичная ситуация: вражеские атаки на энергосистему Украины продолжаются, долги на рынке растут, а Запад требует изменений в секторе энергетики. Фокус исследовал, справится ли страна без повышения тарифов, и если тарифы изменят, то когда именно это может произойти.

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Государство продолжает поддерживать украинские семьи и сохраняет льготный тариф на электроэнергию для населения. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 30 января. По словам Шмыгаля, тариф на электроэнергию в Украине был и остается 2 гривны 64 копейки за кВт⋅ч .

"В целом этой зимой правительство не планирует изменения никаких тарифов для населения", — подчеркнул премьер-министр. Однако зима вскоре заканчивается, что будет означать возможный пересмотр тарифа для населения.

В то же время в парламентском Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг считают, что тарифы на электричество, действительно, могут пересмотреть, ведь в прошлом году Украина получила публичное письмо от Белого дома с перечнем реформ, которые нужно выполнить, чтобы в дальнейшем получать финансовую и военную помощь от США.

"Среди перечня реформ были также изменения сектора энергетики — либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию. И для населения, и для коммунальных предприятий. По этой реформе отведен дедлайн 12 месяцев, то есть она должна быть завершена до сентября 2024 года", — сказал член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. Народный депутат подчеркнул, что цена на электричество может вырасти примерно вдвое — чуть меньше, чем 6 гривен . Он также сообщил, что важно оставить субсидирование для тех категорий населения, которые не имеют возможности платить.

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Если этой зимой правительство не планирует изменения никаких тарифов для населения, то означает ли это, что и в течение 2024 года этого не произойдет? Как сказал Фокусу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, решение о повышении будут принимать, учитывая состояние экономики и конъюнктуру рынка.

"Обоснованных тарифов не бывает. Это такой госплановский подход из советского прошлого, мол, есть госплан, который обосновал тарифы. Тариф должен быть таким, который покрывает все расходы и создает прибыль, стимулирует работать в данном секторе экономики. Какой будет рыночная ситуация, я, например, не знаю, потому что она все время меняется. Сегодня, например, цена электроэнергии на рынке около 4 гривен (рынок для юридических лиц, — Фокус). Весной она может снизиться до 3-3,5 гривен. Могут также измениться цены и на внешних рынках. Есть много факторов, которые на это влияют, в частности наш экспорт и импорт. Главное, понять принцип: для всех категорий потребителей должны быть рыночные тарифы, которые покрывают все расходы. А для малообеспеченных людей часть их платежей должна покрываться из государственного бюджета в виде денег (субсидии)", — пояснил Омельченко в комментарии Фокусу.

Тариф должен быть таким, что покрывает все расходы и создает прибыль, стимулирующую работать в данном секторе экономики

По словам эксперта по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриана Прокипа, поднятия тарифа до 6 гривен за кВт⋅ч в этом году в Украине не будет.

"Действительно, даже этот тариф не покрывает всех расходов. Получается так, что поставщики универсальных услуг недофинансированы. У Энергоатома банально нет средств для того, чтобы покрыть всю необходимую сумму. Один из вариантов повышения тарифа — на величину, которая бы покрыла себестоимость производства, тогда Энергоатом по себестоимости предоставляет электроэнергию, предназначенную для населения, а остальные этого тарифа для населения финансирует такие элементы, как передача, распределение и поставщика универсальных услуг. Подозреваю, что то, что сказал депутат, он имел в виду установление рыночной цены. Говорить о вероятности введения рыночной цены в условиях низкой платежеспособности во время войны, не представляется возможным", — отметил Прокип.

Поднятия тарифа до 6 гривен за кВт⋅ч в этом году в Украине не будет Фото: Из открытых источников

Он также напомнил, что действующее положение о ПСО (возложение особых обязанностей на поставщиков энергоресурсов) действует до апреля 2024 года.

"На самом деле, ситуация будет определяться долгами: насколько недофинансированными будут поставщики универсальных услуг. Остальное — политическое решение. А его спрогнозировать невозможно. К повышению тарифов в прошлом году привела сложнейшая ситуация в отрасли, поэтому власть очень легко пошла на повышение тарифа. Скажем так, когда ситуация с ликвидностью компаний будет катастрофической, тогда, наверное, и следует ожидать повышения. Но сказать точно, когда именно это произойдет, невозможно", — добавил он.

Согласно исследованию, которое два года назад провел аналитический центр DiXi Group, 6 гривен за кВт⋅ч — тот показатель, который соответствует рынку. Об этом Фокусу рассказал директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

Предыдущее повышение тарифа 2023 года стало больше политическим решением для исправления ситуации с долгами на рынке. Однако это не очень помогло

"В среднем мы вышли на цифры 5,5 гривен за кВт⋅ч. Очевидно, что эта цифра, о которой говорят (6 гривен за кВт⋅ч — Фокус), более-менее соответствует рыночному уровню с учетом всех дополнительных платежей, то есть тарифов на передачу, распределение, всех налогов, регулируемой прибыли поставщика. Но я не думаю, что введут такую шоковую терапию. Скорее всего, это будет определенный постепенный процесс. Наш аналитический центр выступает за долгосрочную программу с четкими датами и объемами приведения цен к рыночным. В таком случае понятен путь, планирование, появится возможность подготовиться", — отметил он.

По его словам, повышение тарифа 2023 года стало больше политическим решением для исправления ситуации с долгами на рынке. Однако это не очень помогло.

"То повышение не сняло вопрос долгов. Оно компенсировало определенным образом тот рост расходов и цен в оптовом сегменте рынка. Желательно, чтобы сейчас это была долгосрочная программа, а не одноразовое действие", — добавил Ницович.

Должна быть долгосрочная программа повышения тарифов с четкими датами и объемами приведения цен к рыночным Фото: pexels.com

Эксперты также отмечают большое негативное влияние ПСО на состояние государственной генерации. Однако отказ от ПСО в будущем однозначно будет означать повышение тарифа для населения. "В конце концов сам Энергоатом говорил, что более 120 млрд грн. — те расходы, которые фактически будут понесены для выполнения требований ПСО для обеспечения регулируемых цен для населения. Так же Укргидроэнерго отчитались о 24 млрд грн, которые практически просубсидировали таким образом эту низкую цену 9тариф для населения, — Фокус). Понятно, что и для Энергоатома, и для Укргидроэнерго такие средства необходимы в силу того, чтобы они реализовывали много инвестиционных проектов. По Укргидроэнерго эти проекты касаются усиления реабилитации способности гидрогенерации, особенно после "каховской катастрофы". Важно укрепить и позволить большую выработку теми ГЭС, которые выше по течению Днепра. Есть инвестиционные проекты, связанные со строительством гидроаккумулирующих мощностей на Днестровской ГЭС", — отметил в разговоре с Фокусом Роман Ницович.

Повышение тарифов в Украине: сможет ли Энергоатом получить средства на новые блоки АЭС

В 2024 году в Украине планируют начать возведение крупных блоков для атомных электростанций в сотрудничестве с США. Об этом недавно заявлял министр энергетики Герман Галущенко. По его информации, соглашение о закупке первой реакторной установки АР1000 "Энергоатом" и Westinghouse подписали 17 декабря.

Однако строительство новых энергоблоков — процесс длительный и капиталоемкий. И для этого нужна высокая финансовая устойчивость НАЭК Энергоатом, то есть, отсутствие долгов перед компанией и миллиардные остатки на счетах компании.

"Для осуществления такого строительства необходимо, чтобы компания крепко стояла на ногах, не имела долгов, а имела возможность зарабатывать на рынке. Нужно понимать, что, кроме этих планов, будет потребность в будущем формировать резерв средств для вывода из эксплуатации существующих мощностей. Сейчас эту проблему откладывают, рассчитывая на продление сроков эксплуатации, но в конце 2030 года она встанет достаточно остро. Поэтому уже сейчас стоит задумываться, каким образом тратить инвестиционный ресурс для формирования "финансовой подушки" для нужд вывода из эксплуатации тех блоков, которые уже отрабатывают свои даже продленные сроки", — пояснил Ницович.

В Украине планируют начать возведение крупных блоков для атомных электростанций в сотрудничестве с США. Фото: УНІАН

Владимир Омельченко считает вероятное повышение тарифов и начало строительства Энергоатомом новых блоков АЭС бессмысленным решением. По его мнению, во время войны тратить средства на строительство атомных блоков в состоянии огромного дефицита средств на оружие, малообеспеченные слои населения, поддержку экономики, крайне нецелесообразно.

"При колоссальном дефиците средств начинать строить блоки, которые стоят много миллиардов долларов, а результат они могут дать только через 7-8 лет, мне кажется решение абсолютно бессмысленное. Во время такой масштабной войны все средства должны быть направлены прежде всего на вооруженные силы, обеспечение оружием, заработных плат военным и безусловно, на поддержание критически необходимой инфраструктуры и людей, пострадавших от военных действий. Это должны быть приоритеты, а не строительство атомных блоков, которые могут принести результат только через 7 лет", — сказал эксперт.

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Так или иначе, эксперты сомневаются в том, что повышение тарифа для населения втрое способно обеспечить Энергоатом нужными на строительство новых блоков миллиардами долларов. Однако вопрос повышения тарифа на электроэнергию все равно остается актуальным, и в правительстве, скорее всего, вернутся к дискуссиям по этому вопросу в апреле-июне 2024 года или накануне нового отопительного сезона.