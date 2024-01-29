Подорожает вдвое: нардеп рассказал, когда в Украине повысят тарифы на электроэнергию

Цена на свет может увеличиться до почти 6 гривен. Член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк считает, что нужно оставить субсидирование для тех категорий населения, которые не имеют возможности платить тарифы.

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В Украине могут примерно вдвое вырасти тарифы на электричество до сентября 2024 года. Об этом сообщил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в интервью "Телеграф".

Он отметил, что в сентябре 2023 года Украина получила публичное письмо от Белого дома с перечнем реформ, которые нужно выполнить, чтобы в дальнейшем получать финансовую и военную помощь от США.

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"Среди перечня реформ были также изменения сектора энергетики — либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию. И для населения, и для коммунальных предприятий. По этой реформе отведен дедлайн 12 месяцев, то есть она должна быть завершена до сентября 2024 года", — сказал Сергей Нагорняк.

По его словам, неизвестно, как это будет на практике, однако краткосрочные реформы из того списка были выполнены без опозданий.

Нагорняк отметил, что цена на электричество может вырасти примерно вдвое — чуть меньше, чем 6 гривен (сейчас цена за потребленную электроэнергию — 2 гривны 64 копейки). Он считает, что важно оставить субсидирование для тех категорий населения, которые не имеют возможности платить.

"Государство вместе с нашими партнерами должны в таком случае подставить плечо людям! Но мы должны понимать, что государство не может дотировать всех без исключения", — добавил нардеп.

Напомним, 15 января народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко сообщил, что в конце весны могут увеличиться тарифы на оплату электроэнергии. Тогда как до конца отопительного сезона не произойдет каких-либо повышений.