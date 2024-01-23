Тарифы на электроэнергию, газ и воду в Украине: что подорожает с 1 февраля

Некоторые потребители начнут платить за обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах. Оплата будет зависеть от количества квартир и технических особенностей сетей.

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В Украине могут вырасти цены для граждан на оплату электроэнергии, газа и воды в течение года. Об этом сообщило издание NV.

До конца отопительного сезона не планируют повышать коммунальные тарифы для украинцев. Поэтому сейчас граждане за электроэнергию будут платить 2,64 грн/кВт-ч, однако с 1 февраля эта цена изменится для малых небытовых потребителей. Более подробная информация об изменении тарифов обнародована на сайте поставщика YASNO.

Бытовые потребители, пользующиеся услугами Нафтогаза, в феврале за газ будут платить 7,96 грн/кубометр, тогда как у остальных поставщиков цены будут варьироваться от 7,7 грн за кубометр до 9,90 грн.

Зато тарифы на воду также не изменятся.

Важно

После отопительного сезона: за какую коммунальную услугу украинцам придется платить больше

В феврале некоторые потребители будут платить за обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах. В частности, средний платеж в Киевской области составит 320 грн, однако в каждом доме будет индивидуальная плата, которая будет зависеть от количества квартир и технических особенностей сетей.

Как вырастут тарифы в 2024 году

Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский считает, что повышение тарифа на свет должно произойти максимум на 15% — до 3 грн/кВт-ч. Однако эксперт по жилищно-коммунальным программам Татьяна Бойко убеждена, что стоимость электроэнергии должна вырасти минимум на 50%, тогда как по прогнозам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в следующем году украинцы будут платить за электроэнергию 5-6 грн/кВт-ч.

Кроме этого в 2024 году газ подорожает в два этапа — до 11-13 грн за кубометр, а затем до 15 грн за кубометр. Тепло и горячая вода могут подорожать на 30-50% в зависимости от региона, а холодная вода на 50%. Однако рост цен произойдет не раньше мая-июня.

Напомним, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что новые тарифы на газ и свет могут быть утверждены весной 2024 года.