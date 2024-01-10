В Украине подорожают некоторые коммунальные услуги: когда придется платить больше

Тарифы на часть коммунальных услуг не должны меняться до 2025 года, поскольку в Украине действует специальный мораторий на повышение. Но, как считает эксперт Олег Попенко, уже в 2024 году украинцам придется платить больше сразу за две услуги.

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Тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги украинцам могут пересчитать уже в 2024 году. Как сказал в эфире "Громадського радио" глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, вероятно, потребителям пересмотрят тарифы на свет и газ.

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По его словам, новые тарифы, скорее всего, будут утверждены уже весной 2024 года.

"Я думаю, что, скорее всего, мы получим новые платежки в этом году на электроэнергию с 1 апреля или 1 мая, где нам снова увеличат стоимость электроэнергии. А вдобавок к этому еще и стоимость газа увеличат, поэтому нас ждут серьезные изменения в наших платежках в 2024 году", — сказал он.

Тарифы на свет и газ: сколько сейчас платят украинцы

На днях министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что бытовые потребили в Украине как минимум до окончания отопительного сезона платить за свет будут по текущим расценкам. Так, сейчас свет для украинцев стоит 2,64 гривны за киловатт.

Что касается тарифа на газ то в январе он будет на уровне 7,96 гривны за кубометр для клиентов "Нафтогаз Украины" (то есть для 98% бытовых потребителей). В целом стоимость газа у разных компаний колеблется от 7,7 до 9,99 гривны за кубометр.

Украинцам начнут отключать свет за долги

Напомним, 29 декабря украинский Кабмин принял постановление, которым отменил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Также правительство разрешило не предоставлять коммунальные услуги из-за неуплаты или оплаты не в полном объеме со стороны населения.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, от моратория решили отказаться из-за возросших долгов, причем за коммунальные услуги часто не платят состоятельные украинцы.

"Проблема заключалась в том, что те люди, которые могут платить и должны платить, особенно в такой сложный период времени, не платили, понимая, что можно не платить и за это ничего не будет", — рассказал он.

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Как отметил Герус, самыми дисциплинированными плательщиками были субсидианты. Все потому, что они боялись остаться без государственной помощи, поэтому избегали долгов. Также зачастую все счета оплачивают пенсионеры, которые привыкли платить вовремя.

Напомним, эксперты отмечают существование проблемы многомиллиардных долгов в энергетическом секторе. Так, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, самые большие долги сегодня в газовом секторе, — они составляют более 200 млрд грн, в том числе 80 млрд грн накоплены за последние два года. А на рынке электроэнергии НАЭК "Укрэнерго" имеет задолженность перед ГарПоком около 32 млрд грн., у компании "Энергоатом" задолженность по ПСО 17 млрд грн, а общая задолженность на рынке электрической энергии превысила 60 млрд грн.

Ранее Фокус рассказывал, будут ли получать субсидии украинские домохозяйства, если они пользовались льготой еще в 2023 году. Также напомним, что в "Нафтогазе" сообщили, каким будет тариф на распределение газа в 2024 году.