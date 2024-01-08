Блэкаут ни при чем: почему украинцам начнут отключать свет

Кабмин отменил мораторий на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг. Теперь должникам могут отключать электроэнергию.

Related video

Кабинет министров разрешил выключать электроэнергию населению. Речь идет о бытовых потребителях, которые часто не платят за свет и накапливают долги. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook компания АО "Винницаоблэнерго".

Как отмечают в компании, правительство отменило мораторий, согласно которому коммунальные предприятия не могли не предоставлять услуги населению. Теперь свет за неуплату могут отключать потребителям, которые проживают на подконтрольных Украине территориях или территориях, где не ведутся боевые действия.

"В случае неуплаты или уплаты электроэнергии в неполном объеме населением, проживающим в неоккупированных территориях и территориях, на которых не ведутся активные боевые действия, возможно осуществлять отключение электроснабжения", — говорится в сообщении.

Потребителей призвали в кратчайшие сроки проанализировать свои платежи по электроэнергии и уплатить долги.

Какими будут тарифы на свет в 2024 году

По словам министра энергетики Германа Галущенко, тариф на свет в Украине не будет меняться до конца отопительного сезона. То есть потребители как минимум до апреля будут платить за свет 2,64 гривны за киловатт-час.

"До конца отопительного сезона 2023/24 повышение тарифов для населения не планируется", — отметил он.

В то же время Галущенко отметил, что повышение тарифа, которое произошло, уже принесло положительные результаты. В частности, позволило аккумулировать около 16-18 миллиардов гривен, которые были направлены, в том числе, на проведение ремонтной кампании на объектах государственных "Укргидроэнерго" и "Энергоатома".

Отметим, что тариф в 2,64 грн за киловатт-час действует в Украине с лета 2023 года. До этого стоимость света для населения была ниже и зависела от объемов потребления.

Важно

Рост цен и "медленная" инфляция: как будет меняться экономика Украины в 2024 году

Напомним, у украинских пенсионеров есть возможность получить скидку в 100% на оплату коммуналки. Так, на подобную льготу могут рассчитывать сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры. Также в "Нафтогазе" недавно объяснили, что будет с ценами на газ в 2024 году.