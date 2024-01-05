Рост цен и "медленная" инфляция: как будет меняться экономика Украины в 2024 году

По информации Министерства экономики, уровень инфляции в конце 2023 года в годовом расчете снизился до 5,1%, что является довольно низким показателем для воюющей страны.

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Цены в Украине в 2024 году будут расти несколько быстрее, нежели это было в 2023. При этом инфляция в стране останется на низком уровне, несмотря на военные риски. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

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"В начале следующего года, в случае отсутствия форс-мажора, можно ожидать продолжения тренда невысокой инфляции, хотя наверняка в целом она превысит показатель предыдущего года", — говорится в обзоре.

Как отметили в ведомстве, в ноябре 2023 года потребительская инфляция замедлилась до 0,5% за месяц, в годовом расчете — до 5,1%. Это довольно низкие показатели как для страны, которая находится в состоянии войны.

"Такой тренд сформировался благодаря стабильному в целом предложением товаров и услуг, которое сейчас органично сочетается с текущими тенденциями постепенного роста спроса в экономике, связанными с общим процессом восстановления", — рассказали в Министерстве экономики.

Там также объяснили, благодаря каким факторам в Украине сохраняется низкий уровень инфляции:

сохранение относительной устойчивости обменного курса гривны, который поддерживался Нацбанком благодаря значительным объемам поступления международной помощи. Благодаря этому удавалось контролировать ценовые колебания на фоне замещения импортом товаров собственного производства в результате потерь войны;

поддержание "мирной" сезонности в формировании цен на рынке мяса и мясопродуктов, в том числе благодаря постепенному восстановлению производства и отсутствию шоков спроса;

значительное внутреннего предложения продукции растениеводства на фоне нисходящей ценовой динамики на мировом рынке, суженной экспортной логистики (в частности, польская транспортная блокада на границе), ограничения на экспорт украинской продукции АПК в некоторые европейские страны обусловили удешевление: продуктов переработки зерновых (на 4,2%), сахара (на 4,3%), подсолнечного масла (на 1,9%).

При этом война продолжает тормозить экономические процессы. В частности, в Украине сохраняется дефицит рабочей силы, происходят масштабные миграционные потоки, а многие производственные мощности были разрушены во время боевых действий. Кроме того, на фоне высоких рисков по вопросам безопасности и усиления неопределенности, в частности по финансированию в 2024 году, создаются условия для роста волатильности цен и в итоге — к ускорению инфляционных процессов в Украине.

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