Профинансировать победу. Каковы вызовы 2024 года для Украины

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Уже пора подводить итоги и анализировать вызовы на следующий год. Наша экономика должна быть крепкой, а финансовый сектор эффективным, потому что победа сама себя не профинансирует. Итоги сможем качественно подвести, когда выйдет годовая статистика, а вот о ТОП-5 экономических вызовов на 2024 год можно поговорить и сейчас:

Упорядочение паритета между монетарной и фискальной политикой. Беспорядок и произвол чиновников в этом вопросе в 2023 году чуть не привели к национальной трагедии. Еще в 2022 году я предупреждал, что лечение инфляции учетной ставкой НБУ на уровне 25% на фоне высокой глобальной инфляции из-за слабости механизма монетарной трансмиссии в Украине будет вымывать деньги из Государственного бюджета. Так оно и получилось. Имея низкую инфляцию на уровне около 5%, государство несло колоссальные расходы по депозитным сертификатам НБУ и втянуло Правительство в высокие расходы по ОВГЗ. Такая "борьба" с инфляцией стоила бюджету сотни миллиардов гривен. И в конце концов мы получили то, что заслужили — "Национальную стратегию доходов до 2030 года". Здесь я благодарен Кабмину, который принял этот документ и наглядно показал украинцам, что их ожидает в случае продолжения в Украине политики монетарного диктата. Нельзя иметь одновременно инфляцию ниже, чем в Венгрии, Чехии, Польше, Румынии и других странах, и не иметь проблем с бюджетным дефицитом. Монетарное и фискальное давление взаимосвязаны друг с другом. Если за 2 года НБУ потратил на "борьбу" с инфляцией условно 300 млрд грн, то Минфин должен найти компенсатор этих расходов, а это, как правило, происходит за счет повышения налогов. Поэтому общество должно осознавать, чего мы хотим от финансовой власти? Приведу упрощенный пример. Что мы хотим: инфляцию 15% и упрощенную налоговую систему с налогом 5%, или инфляцию 5% и налог до 17%. Этот классический выбор усложняет война, потому что она добавляет к выбору третий фактор — спрос на бюджетные доходы со стороны сектора безопасности и обороны. Так чего же хочет общество в 2024 году: а) инфляцию 25%, упрощенную налоговую систему с налогом 5% и освобожденный Мелитополь или б) инфляцию 5%, налог до 17%, и "стабильную" линию фронта? Для меня выбор очевиден — спрос на средства от сектора безопасности, в т.ч. на дополнительную мобилизацию, проходит вне всякого конкурса. А если еще вспомнить о коррумпированности фискальной системы и неэффективности государственных расходов, то идея монетарного диктата за счет повышения налогов вообще теряет привлекательность в глазах общества. Хотя дельцы-коррупционеры, близкие к фискальной мафии, охотно поддерживают политику дорогих денег и низкой инфляции. Им такие перекосы на руку, потому что чем больше налоги — тем больше их коррумпированные доходы. В 2023 году были слабые попытки экономической власти противостоять дисбалансу в системе государственных финансов, например, повысили налог на прибыль для банков. Но созданную проблему это не решит. Сегодня НБУ выглядит разбалованным ребенком, родители которого (Правительство и ОП) настолько заняты войной, что не заметили, как этот ребенок полазил по карманам родителей и вытянутое оттуда направил на свою новую игрушку — низкую инфляцию. Такую ситуацию мы должны изменить и никогда к ней не возвращаться. Инфляция и девальвация должны быть под контролем, хорошо, если они будут не хуже, чем в других странах нашего региона. Однако приоритет нужно отдавать сектору безопасности и обороны. Второй по приоритету должна быть конкурентная налоговая система с минимумом коррупции, и только потом — контроль за инфляцией и курсом. Реанимация кредитного рынка и процентных ставок. Даже если НБУ и опустит свою учетную ставку, это мгновенно положительно отразится на расходах правительства по ОВГЗ, повысит бюджетные доходы за счет уменьшения выплат НБУ по депозитным сертификатам банкам и сэкономит расходы бюджета на льготные кредитные программы. Этот шаг также коснется крупных заемщиков prime-сегмента, ставка по кредитам которых зависит от учетной ставки НБУ. Но рыночные ставки по кредитам слабо коррелируют со ставкой НБУ. Нужен целый комплекс неотложных реформ со стороны НБУ, чтобы улучшить чувствительность рынка к изменению стоимости денег... К сожалению, анализ текущей стратегии реформирования финансового сектора показал, что она не содержит и половины необходимых мер. То есть у финансовой власти нет четкого понимания, что делать для того, чтобы существующие кредитные каналы действительно доводили дешевые деньги для населения и малого бизнеса. Конечно, мы должны быть благодарны Правительству за комплекс программ льготного кредитования, но нужно, чтобы финансирование по приемлемой цене было именно на рыночных началах, тогда эти льготные программы не будут перегружать бюджет. Другой аспект проблемы — это интерпретация снижения учетной ставки НБУ. Представьте себя заемщиком в 2022 году: ставка 25%, инфляция 26,6%, реальная процентная нагрузка отрицательная — поэтому обслуживать такие кредиты вполне комфортно. А теперь окажемся в ноябре 2023 года: ставка 16%, инфляция около 5%, процентная нагрузка 11%. Вроде бы положительные изменения и произошли, но реально кредиты по этим условным ставкам станет обслуживать труднее. Поэтому одной реформой денежно-кредитного рынка здесь не обойтись, должна быть еще и коррекция процентной политики НБУ. Налоговая реформа и уменьшение коррупции. Это является основной задачей на 2024-2025 гг. в фискальном секторе. Мне уже надоело слушать коррупционеров, которые рассказывают о повышении налогов, усложняют налоговую систему с коррупционной целью под личиной повышения ее эффективности. Чем проще система — тем дешевле ее проверять и честнее платятся налоги. В Украине создан целый рынок оптимизаторов, кроме НДС-дельцов — это страховщики, торговцы ценными бумагами, оценщики, аудиторы, налоговые юристы и т.п. Эта инфраструктура сама по себе сжирает 3-5 годовых бюджетов ГНС. Идеологи усложнения системы налогов и повышения налогового бремени мало чем отличаются от Путина, только тот лупит по Украине ракетами и шахедами, чтобы население скорее разбежалось, а эти налоговые "реформаторы-коррупционеры" выжимают экономически-активное население из Украины в Грузию, Болгарию и страны Балтии, где налоговые системы проще чем то, что нам предлагают создать. Война и коррупция и так отпугивают от Украины бизнес, поэтому нам нужна налоговая реформа с учетом конкуренции в регионе. В Украине самозанятые лица и малый бизнес должны быть неприкосновенными, поскольку занятые там люди обеспечивают себе доход и разгружают систему социальной поддержки из бюджета. Работа над конфискацией активов РФ и подготовка экономики к восстановлению. Украине стоит сконцентрироваться на конфискации замороженных активов РФ. По моим оценкам, это примерно 500 млрд долларов суверенных активов РФ (резервы ЦБР, ФНБ, российских государственных корпораций и банков, неофициальные фонды различных учреждений) и такая же сумма от частных лиц (российские олигархи, чиновники и т.д.). Нужно ускорить идентификацию этих активов органами финансового мониторинга наших партнеров. Также стоит поработать с ЕС над продвижением идеи именно конфискации российских активов в пользу Украины, в США этот вопрос на законодательном уровне уже решается. Мы должны не только найти источник финансирования на текущие нужды и восстановление, но и отобрать у страны-агрессора резервы, за счет которых они могли бы быстро восстановиться. У этой стратегической цели есть два препятствия. Во-первых, в Украине еще нет прозрачной инфраструктуры, которая бы отвечала за восстановление, она еще только формируется. Поэтому наши международные партнеры под предлогом отсутствия прозрачной инфраструктуры со ссылкой на коррупцию в Украине могут не спешить с передачей таких активов. Во-вторых, наша экономика может принять в год до 50 млрд долларов внешнего финансирования. В ноябре 2023 года вся безналичная и наличная гривна в обращении составляла 45 млрд долларов. Поэтому принять в такую небольшую и плохо монетизированную экономику +50 млрд долларов уже будет проблемой. Оба вопроса требуют немедленного решения, без которого у наших партнеров будут все основания не спешить с конфискацией активов в пользу Украины. Развитие транспортных коридоров к Балтике — это одна из основ послевоенного восстановления и диверсификации экспорта. Наличие транспортного коридора Днепр-Гданьск позволит диверсифицировать наш экспорт сразу на 2 региона и полноценно конкурировать с зерновым экспортом из РФ. Диверсификация каналов экспорта автоматически снизит эффективность постоянных атак юга Украины россиянами, и на 2-3 года создаст для Польши и Украины новый инвестиционный мега-проект с перспективами долгосрочного заработка на транзите. События вокруг блокирования польско-украинской границы показали, что проблема транзита украинских товаров по польской территории существует, но наличие транспортного коридора частично нивелирует эту проблему. Ни Украине, ни Польше, ни ЕС не нужно, чтобы дружественная Польша задыхалась от наплыва украинского сырья, поэтому стороны готовы к усилению транзитных позиций.

Подводя итоги, можно было бы привести еще до 20 вызовов в различных отраслях экономики и финансового сектора. Со всеми такими вызовами Украина может справиться, главное — правильно подобрать инструментарий и время для действий.

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