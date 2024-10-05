Почему в Украине повышают налоги: шесть признаков нездоровой финансовой ситуации — и три пути решения

Related video

Монетарный катаклизм в Украине

Неудачная монетарная политика высоких ставок, которую НБУ проводит системно с лета 2022 года, в конце концов привела к необходимости повышать налоги. Государство будет повышать налоговое бремя для простых граждан, среднего и малого бизнеса, и банков. Впрочем, это плата не только и не столько за войну, сколько за то, что монетарным рулем дали поиграть детям, которые довели систему до кризисного состояния и продолжают углублять кризис в системе государственных финансов. Поэтому разберемся, где врет НБУ.

Апелляция к тому, что Украина является страной с рыночной экономикой и мол поэтому НБУ должен платить банкам высокие проценты по депозитным сертификатам НБУ — является ярким проявлением двойных стандартов НБУ. Когда НБУ платит банкам "рыночные" ставки по ГС НБУ, то он апеллирует к тому, что Украина имеет рыночную экономику и должна жить по рыночным ставкам. А вот когда НБУ устанавливает правительству Украины проценты по ОВГЗ в собственности НБУ на базе учетной ставки, которую устанавливает своим административным решением, то он о рыночной экономике забывает. Не видит НБУ и государственных банков, которые привлекают от населения под чисто рыночные 8-9% годовых депозиты, когда Минфину приходилось платить за ОВГЗ 17-20% годовых. НБУ откровенно передергивает, когда пугает украинцев такой инфляцией, как в Турции или даже Венесуэле, и когда намекает, что именно он стоит на страже сохранения трудовой стоимости з/п от инфляции. Инфляция в Украине в 2023 году на уровне как, например, в Венгрии (17,6%) или в Чехии (10,7%) вообще бы мало отразилась на экономической ситуации в Украине, но 400 млрд грн, замороженные в НБУ как задолженность по ГС НБУ, могли бы в свое время помочь сектору безопасности и обороны при подготовке контрнаступления, которое как раз и было сорвано из-за нехватки ресурсов. К сожалению, "Дорога ложка к обеду" и сейчас уже мы не можем вернуться в 2023 год и исправить эту трагическую ошибку. Ни о каких инновациях в операциях НБУ с банками говорить не нужно. Вместо того, чтобы развивать финансовый рынок, способствовать развитию рынка облигаций и срочного рынка, чиновники НБУ вообще ничего не сделали в этом направлении. Украина уже почти 10 лет декларирует режим инфляционного таргетирования, но отсутствие развитого финансового рынка не дает корректно работать режиму монетарной трансмиссии. То есть импульсы от изменения учетной ставки НБУ до рынка доходят очень медленно, иногда слабо, а иногда (как на рынке cash-кредитов) вообще не замечаются. Там, где у ФРС или ЕЦБ на ликвидацию негативных последствий уходит полгода, у нас только через 9-12 месяцев начинают фиксировать первые результаты. В НБУ об инертности их действий знают, но упорно продолжают практику высоких ставок. Вместо рыночных реформ горе-чиновники из НБУ в 2022-2023 годах прибегли к откровенной административной практике Госбанка СССР, они обзванивали банки и "просили" их активнее повышать ставки по депозитам населения, чтобы в НБУ лучше заработала монетарная трансмиссия. Да-да, это те самые чиновники, которые сегодня через официальные коммуникационные каналы НБУ напоминают, что Украина является страной с рыночной экономкой. В итоге мы имеем уровень развития финансового рынка хуже, чем в Польше, Венгрии и даже Турции. Но НБУ упорно продолжает практику канонического инфляционного таргетирования, консервируя средства коммерческих банков под высокий процент. Сказочки о том, что от уровня учетной ставки зависит ситуация на валютном рынке — это не более, чем очередное передергивание. Во-первых, учетная ставка реально влияла только на ставки по ГС НБУ, и лишь частично на ставки по ОВГЗ. Во-вторых, участие нерезидентов на рынке ОВГЗ и корпоративных облигаций во время войны было и так минимальным. И в-третьих, наверное главное, международные резервы НБУ на уровне 42,3 млрд долларов США слишком велики для поддержки нашего валютного рынка. Профицит ЗВР и большой запас обездвиженной ликвидности через ГС НБУ выдает просто гигантские аномальные диспропорции, которые образовались в системе из-за неквалифицированных действий НБУ. Откуда же появился такой профицит ЗВР, если стабильность валютного курса гривни требовала такого высокого уровня ставок? Этот неудобный вопрос НБУ обходит стороной. Потому что ответ на него очевиден: поступление валюты в Украину давало возможность НБУ поддерживать валютный рынок в тонусе и без высоких ставок. Но эту возможность не использовали. И в конце концов, мы подошли к главному доказательству непрофессионализма НБУ и, вероятно, к саботажу со стороны руководства НБУ. Дело в том, что рецепты шока от резкого поднятия учетной ставки, которые проходили испытания в Скандинавских странах (на развитых рынках), предусматривали, что ставки удерживаются на шокирующем уровне 3-6 месяцев или меньше. В развитых странах работа монетарной трансмиссии часто начинается еще до действия центрального банка страны, только на базе изменения ожиданий, а из-за значительного развития финансового рынка чувствительность участников рынка к изменению учетной ставки очень высока. Поэтому в них дело почти никогда не доходит до поднятия учетной ставки за рамки однозначных чисел (до 10%), а процентные шоки имеют очень короткий срок действия.

А теперь давайте посчитаем, чем обернулась для нашей экономики "монетарная политика молодых талантов из НБУ". За 2022 год НБУ заплатил за ГС НБУ 40,78 млрд грн, за 2023 год — 91,56 млрд грн, плюс еще 56 млрд грн в январе-августе 2024 года. В итоге имеем 188 млрд грн. К этой сумме добавляем еще примерно 200 млрд грн эффекта от роста доходности ОВГЗ под давлением НБУ и процентных расходов банков по депозитам. Если посмотреть на денежный агрегат М1 (это наличная гривна в обращении и остатки на счетах до востребования в банках, так называемые деньги для сделок), то мы увидим, что с июля 2022 года, когда начался этот "монетарный идиотизм", у нас М1 вырос с 1,377 трлн грн до 1,937 трлн грн, то есть почти на 560 млрд грн. Из этих денег НБУ непосредственно сам вбросил в систему 188 млрд и еще 200 млрд пошло через опосредованные каналы. Поэтому возникает законный вопрос: а какой вклад самого НБУ в инфляцию? В том то и проблема, что на неразвитых рынках, где монетарная трансмиссия работает плохо, центральные банки не могут удерживать в течение длительного времени высокие двузначные ставки, потому что обездвиженные средства по таким ставкам требуют больших выплат, которые потом сами становятся причиной инфляции. Вот поэтому мы и не имели подъема кредитования в 2022-2023 годах, и не будем иметь очень маленькой инфляции в 2024-м.

Фискальная засада для банков

К сожалению, вернуться в 2023 год и выдать срочно 300-400 млрд грн сектору безопасности и обороны уже невозможно. Я верю в то, что они могли бы действительно переломить ход войны. Но неожиданно к "монетарным талантам" у нас появилась новая беда — фискальные идиоты. Они считают, что последствия саботажной монетарной политики можно просто так взять и ликвидировать налогом на прибыль банков 50%. А оказывается — нельзя.

Действительно, за 7 месяцев 2024 года украинские банки заработали 119,443 млрд грн прибыли до налогообложения и 93,615 млрд грн прибыли после налогообложения. В очередной раз произошло аномально большое перераспределение доходов в пользу банков, и это в условиях, когда Правительство и Президент Украины ищут средства для дальнейшего финансирования оборонных нужд. Впрочем, просто так отобрать эти средства без последствий для банков и экономики не получится.

Во-первых, не все банки зарабатывали на депозитных сертификатах НБУ. Предложенная модель налогообложения банков (в законопроекте 11416) увеличивает налоговую нагрузку и на те доходы банков, которые получены от кредитования, от торговых и комиссионных операций. Это означает, что налоговые новации будут стимулировать банки снижать ставки по депозитам и увеличивать ставки по кредитам, повышать комиссионные для клиентов и устанавливать повышенную торговую маржу (например) между курсами иностранных валют. Мы не можем повышать налоги для банков и одновременно требовать от них привлекательных депозитных программ и роста кредитования в Украине по низким кредитным ставкам.

Во-вторых, увеличение налога на прибыль до 50% приведет к необходимости докапитализации целого ряда банков, в т.ч. государственных, на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, по состоянию на 01.07.2024 года из 62 платежеспособных банков 8 были убыточными, а добрый десяток банков показывали низкую доходность. Получается, что на ГС НБУ и ОВГЗ зарабатывали не все банки, но налоговые новации введены для всех банков одинаковы.

В-третьих, часть доходов, которую показывают банки в отчетности, имеет "виртуальный" статус, поскольку появляется в отчетности после начисления банками процентов по кредитам, а не после их уплаты. Часть заемщиков, которые остались на оккупированных территориях, или имущество которых разрушено преступными действиями россиян, не имеют возможности обслуживать кредиты.

Надо сказать народу правду, что увеличение налогов для банков предложенным способом не сможет компенсировать те потери, которые понесло государство в ходе призрачной борьбы с инфляцией, которую НБУ упорно продолжает.

Что делать?

НБУ должен немедленно прекратить проведение губительной монетарной политики. Она уже доказала свою неэффективность и убыточность для государства. И вопрос здесь не в бухгалтерском подходе к финотчетности НБУ, а в том, что под лозунгом финансовой макро-стабильности НБУ разбалансировал систему государственных финансов, и сделал это в ответственный для обороны страны период. Виновные в создании аномальных дисбалансов должны понести ответственность, и банального увольнения здесь будет явно недостаточно. Модель, по которой государство хочет ликвидировать дисбалансы в системе государственных финансов и в банковском секторе, должна быть комплексной и сложной. Нельзя просто накрыть весь банковский сектор налогом 50%, а тот факт, что НБУ продолжает доить Правительство через ОВГЗ с нерыночной доходностью, не замечать. Поэтому парламент должен разработать налоговую модель для банков, которая должна учитывать источник доходов банков. В свою очередь, Правительство должно выступить с инициативой, а Верховная Рада должна его поддержать, чтобы провести обмен ОВГЗ в портфеле НБУ на ОВГЗ с рыночной доходностью. И, наконец, нужно перестать лепетать о том, что Украина — страна с рыночной экономикой, и иметь при этом позорно низкий уровень развития финансового сектора. У нас почти 10 лет продолжаются разговоры о таргетировании инфляции, а уровень развития рынка — хуже Турции. Не будет эффективных реформ финансового сектора — мы будем иметь ту же ситуацию, что я описал выше в пункте 6. Из-за высоких (двузначных) процентных ставок по инструментам стерилизации денежной массы через 12-24 месяца у нас выплаты по этим инструментам сами станут монетарной причиной инфляции. А пока у нас продолжается имитация реформ (в основном разговоры о них), режим инфляционного таргетирования в нашей стране имеет определенные ограничения для применения, и в НБУ об этом хорошо знают, но замалчивают этот факт.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно