Зачем "Калашникову" джинсовая фабрика: 4 признака того, что Путин готовится к продолжению войны

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Я очень благодарен Дональду Фредовичу за то, что он свои усилия направил на мир для Украины. И надеюсь, что в конце концов он его достигнет, но точно не сразу. Украине и Европе нужны от президента США терпение и настойчивость в мирном процессе. И я вовсе не о сегодняшней атаке российско-иранских дронов на Киев, уверен, что работники посольства США уже доложили в Вашингтон о "громком мире" по-путински, я о более дальновидных вещах.

Понимаете, когда кто-то готовится к миру или к войне — это видно по действиям в экономике. Так вот, РФ совершенно точно не готовится к миру в ближайшее время, она готовится к масштабной войне:

В российском парламенте недавно появился закон, который освобождает от НДС производителей БПЛА в РФ. Кстати, интересно как там у нас: Гетманцев уже освободил производителей БПЛА от НДС или будем ожидать очередного экватора войны, как это было с льготной кредитной программой 5-7-9%, когда длительное время производители и ремонтники вооружения не имели доступа к льготному финансированию Правительства. Неплохой производитель джинсовой одежды "Глория джинс" закрыл свое производство в Ростовской области. Но работники недолго были безработными, цеха за бесценок выкупил концерн "Калашников", который будет изготавливать на фабрике до 10 000 комплектов военной формы в день. И это в дополнение к уже существующим мощностям. Интересно, зачем стране, которая идет к миру, +10000 комплектов военной формы в день. Какие времена — такая и мода. КАМАЗ запустил производство тягачей К5 на шестиколесной базе, которые имеют высокую проходимость и предназначены для перевозки крупнотоннажных грузов на платформах, в т.ч. военной техники. На 2025 год запланирован выпуск 700 таких "автомобилей". В конце концов, сынок Ковальчука, который руководит медиа-империей Путина и банком семьи Путиных, Борис Ковальчук — председатель Счетной палаты РФ — получил приказ о проведении масштабных проверок компаний, которые получали средства от государства на оборонные нужды. Этим указанием российский диктатор замахнулся на святыню российского государства, то, на чем оно держится, — на коррупцию. Средств на войну катастрофически не хватает. Дефицит бюджета в начале марта составлял 2,7 трлн рублей, списание кредитов регионам — 1 трлн рублей, убыток "Газпрома" за 2024 год — 1 трлн рублей. И все это только официальная часть коллапса, за которым стоит банкротство угольной отрасли РФ, начало системного кризиса в металлургии и строительстве. Путину срочно нужны средства на войну, поэтому уже откупориваются "коррупционные резервы".

Я мог бы привести еще 15-20 пунктов, которые доказывают, что РФ готовится к войне, а переговорами не столько оттягивает время и торгуется об условиях мирного соглашения, сколько дает надежду своему бизнесу, который также хочет завершения войны. Конечно, очень хорошо, что российский диктатор уже торгуется об условиях мира, — это первый шаг к началу мирных переговоров. Но существует высокая вероятность того, что Путин просто играет с Трампом. И здесь я позволю себе завершить свое сообщение цитатой сенатора-республиканца Линдси Грэма: "Если Путин играет с Трампом, он об этом пожалеет".

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