Навіщо "Калашникову" джинсова фабрика: 4 ознаки того, що Путін готується до продовження війни

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Я дуже вдячний Дональду Фредовичу за те, що він свої зусилля спрямував на мир для України. І сподіваюсь, що врешті решт він його досягне, але точно не відразу. Україні та Європі потрібні від президента США терпіння та наполегливість в мирному процесі. І я зовсім не про сьогоднішню атаку російсько-іранських дронів на Київ, впевнений, що працівники посольства США вже доповіли в Вашингтон про "гучний мир" по-путінськи, я про більш далекоглядні речі.

Розумієте, коли хтось готується до миру чи до війни – це видно по діях в економіці. Так от, РФ абсолютно точно не готується до миру найближчим часом, вона готується до масштабної війни:

В російському парламенті нещодавно з’явився закон, який звільняє від ПДВ виробників БПЛА у РФ. До речі, цікаво як там в нас: Гетманцев вже звільнив виробників БПЛА від ПДВ? Чи будемо очікувати чергового екватора війни, як це було з пільговою кредитною програмою 5-7-9%, коли тривалий час виробники та ремонтники озброєння не мали доступу до пільгового фінансування Уряду. Непоганий виробник джинсового одягу "Глорія джинс" закрив своє виробництво в Ростовській області. Але працівники недовго були безробітними, цехи за безцінь викупив концерн "Калашніков", який буде виготовляти на фабриці до 10 000 комплектів військової форми в день. І це на додачу до вже існуючих потужностей. Цікаво, навіщо країні, яка йде до миру, +10000 комплектів військової форми в день. Які часи – така і мода. КАМАЗ запустив виробництво тягачів К5 на шестиколісній базі, які мають високу прохідність і призначені для перевезення великотоннажних вантажів на платформах, зокрема військової техніки. На 2025 рік заплановано випуск 700 таких "автомобілів". Врешті решт, синок Ковальчука, який керує медіаімперією Путіна та банком родини Путіних, Борис Ковальчук – голова Рахункової палати РФ – отримав наказ про проведення масштабних перевірок компаній, які отримували кошти від держави на оборонні потреби. Цією вказівкою російський диктатор замахнувся на святиню російської держави, те, на чому вона тримається, – на корупцію. Коштів на війну катастрофічно не вистачає. Дефіцит бюджету на початку березня становив 2,7 трлн рублів, списання кредитів регіонам – 1 трлн рублів, збиток "Газпрому" за 2024 рік – 1 трлн рублів. І все це тільки офіційна частина колапсу, за яким стоїть банкрутство вугільної галузі РФ, початок системної кризи в металургії та будівництві. Путіну терміново потрібні кошти на війну, тому вже відкупорюються "корупційні резерви".

Я міг би навести ще 15-20 пунктів, які доводять що РФ готується до війни, а переговорами не стільки відтягує час і торгується про умови мирної угоди, скільки дає надію своєму бізнесу, який також хоче завершення війни. Звичайно, дуже добре, що російський диктатор вже торгується про умови миру, – це перший крок до початку мирних перемовин. Але існує висока ймовірність того, що Путін просто грається з Трампом. І тут я дозволю собі завершити свій допис цитатою сенатора-республіканця Ліндсі Грема: "Якщо Путін грає з Трампом, він про це пошкодує".

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