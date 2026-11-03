Два найбільші російські банки "на прийомі у психолога": психіатр на черзі

У Сбербанку "на папері" наче все було ок: прибуток за 9 місяців наростили до 1,5 трлн рублів, за рік обіцяють заробити 2 трлн рублів, з яких 0,5 трлн – відправити до федерального бюджету, з якого путін фінансує війни.

Але на цьому гарні новини від Сбербанку завершились.

На минулому тижні стало відомо, що Сбер знову відкрив збір заявок на фінальний випуск облігацій у рамках сек'юритизації споживчих кредитів у 2026 році. Подія явно вказує на те, що банк має проблеми з ліквідністю або принаймні прогнозує її дефіцит.

Офіційні особи банку повідомили, що у Сбербанку не помітили зростання попиту на готівку через атаку на центр обробки даних банку. Ця заява як мінімум є прикладом вербалізації проблем, оскільки руйнування ЦОД банку – це завжди доволі болісний процес, який можна не помічати тільки у публічних коментарях.

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Також представник Сбербанку рф заявив, що не бачить передумов для суттєвого поліпшення ситуації з якістю портфеля юридичних осіб. А це вже зізнання з повинною, адже якість портфелів корпоративних клієнтів дійсно швидко погіршується, і Сбер не має рецептів, як зупинити цей наслідок війни.

Крім того, Сбербанк заперечив, що планує увійти до капіталу проблемного девелопера "Самолет", хоча раніше такі розмови велись. За дефіциту ліквідності у четвертому кварталі Сбербанку рф буде не до "Самолета".

Зрештою "Самолет" залишили псувати кредитний портфель ВТБ, менеджмент якого визнав, що в них є такий "єдиний проблемний клієнт". Зі слова "єдиний" сміялися всі фінансисти, знайомі з портфелем ВТБ, адже проблемних позичальників у ньому – як бліх на дворовому псі.

На минулому тижні ВТБ заперечив, що буде збільшувати норму виплати дивідендів до бюджету до рівня 50% від прибутку, хоча раніше обіцяв підняти такі виплати з 25%. Позиція керівництва ВТБ тільки підтвердила підозри, що частина прибутку банку просто намальована. Угода з Wildberries-Russ через атаки на Wildberries взагалі була перенесена на 2027 рік і зараз невідомо, чи відбудеться вона взагалі. Якщо угоди не буде, то стане актуальною докапіталізація банку, оскільки нормативи капіталу там викликають питання.

Дуже сподіваюсь, що незабаром ми побачимо ВТБ і Сбер на прийомі не у психолога, а у психіатрів.

Джерело.

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