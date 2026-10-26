Російський уряд лізе в кишені росіян для фінансування війни: чи промовчить Китай

Минулого тижня Мінпромторг РФ (вертикаль Сергія Чемезова) затвердив наказ, який встановлює розмір технологічного збору щодо окремих видів радіоелектроніки. Відповідно до наказу, базова ставка технологічного збору для ноутбуків становитиме 746 рублів/од., за наявності інформації про товарний знак і модель у системі маркування — 500 рублів, за відсутності — 992 рубля. Для смартфонів технологічний збір передбачається встановити у розмірі 373 рублі (базовий варіант), 250 рублів та 496 рублів відповідно.

Отже, уряд РФ розширив інструментарій фіскального тиску на росіян, щоб продовжувати фінансувати війну Путіна. Очікується, що невдовзі означені тарифи сильно зростуть.

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Цікаво було б дізнатись думку влади КНР на такий крок росіян, оскільки до 90% техніки, яку взявся оподатковувати уряд РФ, постачається саме з Китаю.

У Мінпромторгу РФ та Чемезова з оборонного Ростеху взагалі якось не склались відносини з китайськими партнерами. Минулого року в них був прихований конфлікт через запровадження в РФ утилізаційного збору, тепер — технологічний збір.

Мені просто цікаво, коли у влади КНР урветься терпець і ми почуємо офіційні застереження від Китаю на адресу влади РФ, яка систематично охолоджує попит на китайські товари в Росії.

Джерело.

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